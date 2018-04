Verhuizing mariniers ongedaan maken kost ‘tientallen miljoenen’

Als de verhuizing van het Korps Mariniers naar het Zeeuwse Vlissingen ongedaan wordt gemaakt, kost dat “tientallen miljoenen”. Dat schrijft staatssecretaris van Defensie Barbara Visser (VVD) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer, meldt persbureau ANP. Veel mariniers vertrekken bij Defensie uit onvrede over de verhuizing van de kazerne die nu nog in het Utrechtse Doorn ligt.

Defensie zelf heeft al veel kosten gemaakt. Drie consortia dingen mee naar de bouw van de kazerne. Als er nu een streep door de plannen gaat, moeten deze bedrijven een vergoeding krijgen. Ook de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen zullen geld willen zien.

Mariniers zien de verhuizing naar Vlissingen niet zitten. In de eerste drie maanden van 2018 vertrokken 66 mariniers. In heel 2017 vertrokken 99 militairen. Volgens vakbonden is dit een direct gevolg van de verhuizing naar Vlissingen. De mariniers vrezen onverkoopbare huizen te moeten kopen en dat er geen werk is voor hun partners.

Vertrekkende mariniers

Het is nog mogelijk om de verhuizing terug te draaien. Eind juli 2019 is de aanbesteding van de bouw voltooid en worden de plannen definitief. De kazerne moet in 2022 openen. Volgens de staatssecretaris werd bij het nemen van het besluit in 2012 rekening gehouden met een grotere uitstroom dan gebruikelijker, maar het aantal vertrekkende militairen is alsnog hoger dan verwacht.

Het besluit tot de verhuizing werd in 2012 genomen door toenmalig minister van Defensie Hillen (CDA). De kazerne in het Utrechtse Doorn werd te klein. De keuze voor Zeeland destijds werd bekritiseerd door de Algemene Rekenkamer. De kosten waren hoog en er werd niet naar alternatieven gezocht.

“Het is de vraag de vraag of het ministerie van Defensie er alles aan heeft gedaan om [voor het ruimtegebrek in Doorn] een oplossing te vinden.”

VVD-kamerlid Ybeltje Berckmoes schreef in haar memoires dat de verhuizing van de kazerne een cadeautje was van Hillen aan de toenmalige commissaris van de koningin Karla Peijs in Zeeland. De aantijgingen werden fel ontkend.