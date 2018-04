Twaalf arrestaties voor oorlogsmisdaden Bosnië

De politie van Bosnië-Herzegovina heeft vrijdag een voormalige Bosnische commandant en elf anderen aangehouden op verdenking van het plegen van oorlogsmisdaden tegen honderden Serviërs en ook Bosniërs tijdens de Bosnische oorlog (1992-1995). De twaalf zijn in de vroege ochtend gearresteerd, op verschillende plekken in het land. Dat meldt persbureau AP op basis van informatie van de autoriteiten.

De groep wordt verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden tegen burgers en krijgsgevangenen. Voormalig generaal Atif Dudakovic en de elf gearresteerde leden van zijn eenheid zouden de misdaden hebben gepleegd in het noordwesten van Bosnië. Volgens de Bosnische autoriteiten zijn er honderden getuigenverklaringen, video-opnames en andere bewijzen. Het onderzoek startte in 2005.

Dudakovic (64) had tijdens de oorlog in de jaren negentig als generaal de leiding over de Bihac-regio, die bijna gedurende het hele conflict onder vuur lag van de Serviërs. Na de oorlog werd hij de hoogste legerleider van Bosnië. Volgens AP bleef Dudakovic populair en een gerespecteerd man.

Voormalig generaal Atif Dudakovic zou tijdens de oorlog opdracht hebben gegeven om dorpen van Bosnische Serviërs in brand te steken, schreven we in 2006

Slechts enkele keren berecht

Bosnische legerleiders zijn slechts enkele keren berecht vanwege de Bosnische oorlog. In 2008 werd legerleider Rasim Delic door het voormalige Joegoslavië-tribunaal veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Hij overleed in april 2010, vóór de uitspraak in hoger beroep. De Bosnische legerleider Sefer Halilovic werd in november 2005 vrijgesproken.

In maart 2016 begon in hoofdstad Sarajevo de rechtszaak tegen voormalig commandant Sakib Mahmuljin. Hij wordt vervolgd voor het niet voorkomen van de moord op 52 Servische gevangenen in september 1995.

Onafhankelijkheid

De Bosnische oorlog startte nadat de meerderheid van de bevolking in Bosnië zich had uitgesproken voor onafhankelijkheid van Joegoslavië. De Serviërs in Bosnië en in Servië accepteerden de uitslag niet, waarna de bezetting aanving. Het conflict kostte aan bijna honderdduizend mensen het leven. Meer dan twee miljoen mensen sloegen op de vlucht.

In 1995 werd een vredesakkoord getekend, maar nog altijd zijn er spanningen tussen de Bosniakken (voornamelijk moslims), Serviërs en Kroaten in Bosnië-Herzegovina.