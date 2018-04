Sony boekt recordomzet in 2017

Sony heeft het vorige fiscale jaar recordresultaten geboekt. De omzet van het elektronicaconglomeraat steeg met ruim 12 procent naar circa 77 miljard dollar. Dat blijkt uit jaarcijfers die het Japanse technologieconcern vrijdag publiceerde. Sony sloot het fiscale jaar af met een vervijfvoudigde nettowinst van ongeveer 4,4 miljard dollar.

Sony heeft de goede cijfers te danken aan het het herstel van de filmtak in 2017. Kaskrakers als Jumanji en Spiderman: Homecoming leverden samen 1,8 miljard dollar op. De divisie zette mede daardoor een verlies van circa 736 miljoen om in een winst van 376 miljoen dollar. Ook herstelde de chipdivisie van Sony van een aardbeving in 2016, waardoor de productie lager uitviel. De productie is nu weer op normaal niveau. De divisie noteerde mede daardoor in 2016 nog een klein verlies: dit fiscale jaar werd een operationele winst van 1,5 miljard dollar gerealiseerd.

PlayStation

Sony’s spelcomputer PlayStation 4 blijft een belangrijke factor in het bedrijfsresultaat: bijna een kwart van de omzet (ca. 18 miljard dollar) bij het concern werd verdiend in de videogametak. De gametak is wat omzet betreft de grootste divisie van het bedrijf. Sony verkocht 19 miljoen exemplaren van de populaire PlayStation 4. Dat was iets minder dan vorig jaar, toen het 20 miljoen eenheden verkocht. De verkoop van videogames – ook online – nam wel toe.

De smartphonetak van Sony blijft slecht presteren. Sony verkocht minder smartphones dan in 2016. De toenmalige bestuursvoorzitter van Sony, Kaz Hirai, zei in 2017 tegen NRC niet uit de smartphonemarkt te willen stappen. “Als we er nu uitstappen zijn we geen onderdeel van die volgende technologiegeneratie.”