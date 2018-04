Servers ‘IS-persbureau’ in beslag genomen tijdens Europese actie

Bij een grote politieactie zijn woensdag en donderdag in heel Europa servers in beslag genomen waarmee propaganda van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) werd verspreid. Hoofddoelwit was Amaq, het officieuze persbureau van de beweging. Het Belgische Openbaar Ministerie (OM), dat de actie leidde, maakte dat vrijdag bekend. Justitie in Nederland bevestigt dat de autoriteiten ook hier servers uit de lucht hebben gehaald.

Volgens Rob Wainwright, de baas van Europol, dat de operatie coördineerde, zal IS de pijn voelen van de inbeslagnames. “We hebben een groot gat geslagen in het vermogen van IS om online propaganda te verspreiden en Europese jongeren te radicaliseren”, aldus Wainwright.

Waar de invallen in Nederland precies waren, hoeveel servers er in beslag zijn genomen en of er verdachten zijn opgepakt, kon justitie niet zeggen. Het Belgische OM wilde vrijdagmorgen ook geen commentaar leveren.

‘Propaganda-apparaat destabiliseren’

Volgens het Belgische OM is het de bedoeling om het propaganda-apparaat van IS “grondig te destabiliseren en de beheerders van deze servers te identificeren en aan te houden”. Naast België en Nederland deden Bulgarije, Frankrijk, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten mee aan de politieactie. Of er buiten Nederland al aanhoudingen zijn verricht, is onbekend.

Via Amaq heeft IS in het verleden geregeld aanslagen opgeëist en propagandamateriaal verspreid. Het ‘persbureau’ is actief op de versleutelde berichtenapp Telegram. De politieactie treft ook andere IS-kanalen, zegt Europol. Het gaat om de nieuwskanalen Halummu en Nashir News, en al-Bayan Radio, het officiële radiostation van de groepering.

Het is niet de eerste actie binnen Europa tegen de propagandamachine van IS. Een eerste ingreep door de autoriteiten, in augustus 2016, zorgde er volgens Europol voor dat de jihadisten hun digitale activiteiten beter beveiligden. Door een actie onder leiding van de Spaanse politie, in juni vorig jaar, konden “geradicaliseerde personen in meer dan honderd landen worden geïdentificeerd”.