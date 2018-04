PVV gaat mogelijk eerste wethouder ooit voordragen

De PVV gaat mogelijk voor het eerst in haar bestaan een wethouder leveren in een gemeente. Chris Jansen is de beoogde kandidaat om te worden voorgedragen als de nieuwe wethouder van Financiën in Den Helder, zo bevestigt hij aan NRC. Of de beoogde coalitie met onder meer de ChristenUnie er komt, is echter nog maar de vraag.

Jansen is nu nog fractievoorzitter van de PVV in de Provinciale Staten van Flevoland. Volgens het Noordhollands Dagblad is een aantal kandidaten voorgedragen vanuit de landelijke partij en is de keuze uiteindelijk op Jansen gevallen. Zijn ervaring in de lokale politiek heeft de doorslag gegeven, zegt PVV-fractievoorzitter in Den Helder Vincent van den Born tegen de regionale krant.

De partij behaalde bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder drie zetels en zou een college gaan vormen samen met de grootste partij in de raad, Beter voor Den Helder (Zes Zetels), de Seniorenpartij (twee zetels), de ChristenUnie (twee zetels), de Stadspartij (twee zetels) en Behoorlijk Bestuur (één zetel). Vijftien zetels zijn benodigd voor een meerderheid in de gemeenteraad.

Weerstand tegen coalitie

Binnen de ChristenUnie bestaat echter behoorlijk wat weerstand tegen de voorgenomen coalitie met de PVV. De lokale fractie en het bestuur vergaderen vrijdagavond over de vraag of de confessionele partij wel samen kan werken in een coalitie met de partij van Geert Wilders.

Dat de coalitie tot stand is gekomen is een verrassing: formateur Jan Nagel onderzocht juist een coalitie tussen VVD, CDA, de Seniorenpartij en twee lokale fracties. Nagel reageerde donderdag boos toen uitkwam dat er achter zijn rug om een andere coalitie was gesmeed: “Dit is nooit eerder in Nederland vertoond. Het is onbetrouwbaar”, zei hij donderdag.