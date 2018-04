AIVD waarschuwde Den Haag voor omstreden financier As Soennah-moskee

Inlichtingendienst AIVD heeft de gemeente Den Haag vorig jaar vertrouwelijk geïnformeerd over een omstreden financier van de As Soennah-moskee. Het islamitische centrum ontvangt volgens de inlichtingendienst steun van een Koeweitse liefdadigheidsinstelling die in verband wordt gebracht met terrorisme. Dat bevestigen verschillende bronnen onafhankelijk van elkaar aan NRC en Nieuwsuur.

De geldschieter is Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), waarvan twee buitenlandse vestigingen op de Amerikaanse terrorismelijst staan. De Koeweitse hoofdvestiging stond tot juli 2015 op die lijst, maar is daar om een onbekende reden vanaf gehaald. RIHS financiert in meer dan vijftig landen voornamelijk salafistische scholen en moskeeën.

RIHS zit volgens de AIVD ook achter de koop van een pand aan de rand van de Schilderswijk, waar de As Soennah-moskee van plan is een islamitische school te vestigen. De gemeente wist dit na de tip van de inlichtingendienst te voorkomen door de moskee te houden aan het bestemmingsplan, dat geen onderwijs toestaat in het pand.

De As Soennah-moskee, het invloedrijkste islamitische centrum van Nederland, zou de afgelopen jaren een gematigde koers zijn gaan varen. Onlangs nog sprak Jozias van Aartsen (VVD), tot vorig jaar burgemeester van Den Haag, positieve woorden over de moskee. In een vertrouwelijk document van veiligheidsdiensten, ingezien door NRC en Nieuwsuur, wordt de moskee echter beschuldigd van het spreken met ‘gespleten tong’ de moskee zou zich veel gematigder voordoen dan zij in werkelijkheid is.

In de moskee worden nog altijd radicale preken gehouden. Er wordt gezegd dat moslims die overspel plegen of breken met hun geloof de doodstraf verdienen – in islamitische landen en uitgesproken door een shariarechtbank. Ook wordt vrouwenbesnijdenis aanbevolen, omdat dit de „lusten” van de vrouw zou verminderen. Ook wordt in een preek uit december 2013 de gewapende jihad in Syrië gelegitimeerd. De Koeweitse imam die de preek hield, is verbonden aan RIHS, de vermeende financier van de moskee.

De As Soennah-moskee reageerde niet op herhaaldelijke verzoeken om een reactie, maar bracht vrijdagmiddag wel een persverklaring uit. Daarin wordt gesteld dat er „verschillende maatstaven voor verschillende religieuze gemeenschappen worden gehanteerd”. De moskee zegt de overheid te hebben ingelicht over ontvangen giften, en benadrukt dat er „op geen enkele wijze” invloed wordt uitgeoefend door buitenlandse financiers.

In een reactie laat een woordvoerder van de AIVD weten: „Als de activiteiten van een organisatie een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid of democratische rechtsorde, kan de AIVD daar onderzoek naar doen. We kunnen dan bijvoorbeeld een gemeente informeren.” Of dat in dit geval is gebeurd, zegt de dienst niet, omdat men geen inzicht wil geven in bronnen en werkwijze. Ook de gemeente Den Haag zegt vanwege geheimhouding geen vragen te kunnen beantwoorden over concrete financieringen. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag zou zaterdagavond in Nieuwsuur reageren op de berichtgeving.