Minder Nederlanders in buitenlandse gevangenis

In vijf jaar tijd is het aantal Nederlanders in buitenlandse gevangenissen - die geregistreerd staan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken - gedaald van ruim 2.500 naar minder dan 2.000. Het ministerie bevestigt vrijdag een bericht van het AD daarover.

Begin 2013 zaten er nog 2.542 Nederlanders in een buitenlandse cel; op 1 januari dit jaar waren dat er 1.935. Daarmee lag het aantal voor het eerst in jaren onder de tweeduizend. Volgens de nieuwe cijfers van Buitenlandse Zaken daalde het aantal drugsgerelateerde gedetineerden van 1.679 naar 971. Zat vijf jaar geleden nog tweederde van de Nederlandse gevangenen vast vanwege drugs, in 2018 was dit nog in slechts de helft van de situaties het geval.

De Reclassering stelt in het AD dat het aantal Nederlandse gedetineerden in het buitenland is gedaald doordat het makkelijker is geworden om het laatste deel van een celstraf uit te zitten in eigen land. Het ministerie herkent zich daarin. Ook de veranderende drugsmarkt zou van invloed zijn. Zo worden vanwege verscherpte grenscontroles drugs minder vaak over de grens gesmokkeld door mensen zelf en wordt in plaats daarvan vaker gebruikgemaakt van zeecontainers.

Seksueel misbruik van minderjarige

Het ministerie van Buitenlandse Zaken registreerde 1.377 arrestaties van Nederlanders in het buitenland in 2016. De cijfers over afgelopen jaar zijn nog niet bekend. De meeste arrestaties in de periode 2013-2017 waren drugsgerelateerd (3.460). In 63 gevallen werd een Nederlander aangehouden vanwege seksueel misbruik van een minderjarige, in 50 gevallen vanwege mishandeling en in 43 gevallen vanwege terrorisme.

Vermoedelijk ligt het aantal Nederlandse gedetineerden in het buitenland wel iets hoger dan bekend is bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, omdat er ook mensen zijn die niet willen dat de Nederlandse overheid weet dat ze gearresteerd of veroordeeld zijn. Ook kunnen mensen buiten beeld blijven omdat ze geen consulaire bijstand willen ontvangen, meldt een woordvoerder.

Hij noemt als voorbeeld de Nederlanders die eerder deze maand in Praag werden aangehouden nadat ze een ober ernstig hadden mishandeld. “Zij wilden aanvankelijk niet dat Nederland op de hoogte werd gesteld van hun aanhouding en wilden aanvankelijk ook geen consulaire bijstand”, vertelt de woordvoerder.