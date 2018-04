Drie doden en opnieuw honderden gewonden in Gazastrook

De ‘Mars van de Terugkeer’ in de Gazastrook heeft opnieuw levens gekost. Drie Palestijnen werden vrijdag gedood door het Israëlische leger toen honderden betogers de grensmuur bestormden. Het leidde tot een van de meest gewelddadidige botsingen tussen de Palestijnen en Israël sinds de terugkeermars vijf weken geleden begon. Volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen raakten 611 mensen vrijdag gewond, van wie 138 door geweervuur.

Vrijdagochtend nog riep de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Zeid Ra’ad al-Hussein, Israël op geen buitensporig geweld te gebruiken tegen ongewapende Palestijnen. Net als de afgelopen vier vrijdagen verzamelden zich duizenden demonstranten bij de grensmuur. Een kleinere groep zou daarna het grenshek hebben bestormd met klimhaken en tangen. Enkelen zouden even Israël hebben bereikt. Israëlische militaire schoten terug.

Palestijnen evacuren een gewonde demonstrant ten oosten van het vluchtelingenkamp bij Khan Younis. Foto Adel Hana/AP

Het leger heeft regelmatig met scherp geschoten op de demonstranten. Daardoor vielen tot nu toe zeker 38 doden en 1.600 gewonden tijdens de protesten, volgens persbureau AP. Ook kwam een 14-jarige jongen om. Vrijdagochtend zei VN-commissaris Zeid Ra’ad al-Hussein dat in totaal 42 doden en 5.500 gewonden zijn gevallen sinds het begin van de protesten.

Israël zeventig jaar

De terugkeermars begon op Goede Vrijdag, of het begin van het joodse feest Pesach, op 30 maart en zal tot zeker 15 mei duren. Dan viert Israël zijn zeventigste verjaardag. Naar aanleiding daarvan willen de Palestijnen aandacht vragen voor hun lot.

Sindsdien verzamelen zich iedere vrijdag na het gebed duizenden demonstranten in tentenkampen enkele honderden meters van de grens. Ze gooien stenen en molotov-cocktails en steken autobanden in brand om het zicht van het Israëlische leger te belemmeren. Israël zet scherpschutters in, alsook traangas en rubberkogels. Het beschuldigt de Palestijnse islamitische politieke beweging Hamas ervan de protesten aan te grijpen om grensaanvallen uit te voeren.

In de Gazastrook zitten bijna twee miljoen mensen vast sinds Israël en Egypte in 2007 hun grenzen sloten als reactie op de machtsovername door Hamas. De economie van het 360 vierkante kilometer grote gebied stortte in. De jeugdwerkloosheid ligt op zo’n 60 procent.