Man doodt zeven leerlingen in Noord-China met mes

Een man heeft vrijdag in het noorden van China zeven leerlingen doodgestoken. Ook raakten minstens twaalf kinderen gewond, meldt persbureau AFP. Het is daarmee een van de dodelijkste aanslagen in China van de afgelopen jaren. De 28-jarige man die wordt verdacht van de aanval is gearresteerd, volgens de lokale autoriteiten. Over een motief is nog niets bekendgemaakt.

De aanval vond plaats in de regio Mizhi, in de provincie Shaanxi. De man sloeg toe rond zes uur ‘s avonds lokale tijd toen de leerlingen naar huis gingen. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om een school waar de scholieren tussen de twaalf en vijftien jaar oud zijn.

Meerdere mesaanvallen

In China zijn het afgelopen jaar meerdere aanvallen met een mes geweest. In februari doodde een man één vrouw en verwondde hij twaalf bezoekers van een winkelcentrum in Beijing met een mes.

Vorig jaar juli kwamen twee mensen om en raakten negen anderen gewond nadat ze waren gestoken door een man in een supermarkt van Walmart in Shenzen, een miljoenenstad in het zuiden van China, bij Hongkong. In januari 2017 verwondde een man elf kinderen op een kleuterschool met een keukenmes in de autonome regio Guangxi Zhuang (Zuid-China).