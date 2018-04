Iniesta na zestien jaar weg bij FC Barcelona

Andres Iniesta vertrekt deze zomer na zestien seizoenen bij FC Barcelona. De 33-jarige middenvelder liet vrijdag in een persconferentie weten dat hij het niet langer lichamelijk en geestelijk kan opbrengen om nog een seizoen op topniveau mee te draaien. Iniesta stopt niet met voetballen maar zal niet meer op de Europese velden te zien zijn.

Omringd door zijn teamgenoten en familie zei hij vrijdag dat hij lang had nagedacht over het besluit:

“Ik heb mijn gehele leven voor deze club gespeeld en het is niet gemakkelijk om te vertrekken. Mijn tijd hier zit er na dit seizoen op. De club die me als twaalfjarige binnenhaalde verdient het allerbeste. Dat heb ik tot nu toe kunnen geven maar in de nabije toekomst zal ik daar mentaal noch fysiek toe in staat zijn.”

Iniesta wil niet tegen Barcelona moeten spelen en verlaat daarom Europa. Mogelijk gaat hij in China voetballen. “Na het seizoen zal ik mijn keuze bekendmaken.”

De gehele persconferentie:

Succesvol

Iniesta maakte zijn debuut in 2002 en is een van de succesvolste spelers aller tijden. Hij was onderdeel van de ploeg die de afgelopen jaren onder meer vier keer de Champions League won en achtmaal de titel in de Spaanse Primera División. Ook was hij een van de belangrijkste spelers in de Spaanse ploeg die in 2010 wereldkampioen voetbal werd en in 2008 en 2012 de Europese titel veroverde.

In totaal veroverde Iniesta 31 prijzen met Barcelona, een clubrecord dat hij deelt met Lionel Messi. Komend weekend voegt hij daar waarschijnlijk nog een titel aan toe: Barcelona kan zondag tegen Deportiva La Coruna de Spaanse landstitel grijpen.

Iniesta vormde jarenlang een succesvolle tandem met voetballer Xavi, die tegenwoordig zijn dagen slijt bij het Qaterese Al-Sadd. Iniesta was vorig jaar de eerste ooit die een levenslang contract kreeg bij de Spaanse club.