Tip Lammes (18) sliep niet meer en kreeg de diagnose depressie. ‘Ik heb nu voor het eerst weer zin in het leven’

Tip Lammes: „Mijn vader schrijft ook best veel over seks. Dat vinden de jongens in mijn klas erg spannend.”. Khalid Amakran Naam: Tip Lammes (18), Utrecht Zit in: 5 havo Woont met: vader, moeder, broertje (11). Broer (20) is uit huis Vader: schrijver Moeder: kookboekenschrijver

Grotesk

„Ik hou van toneelspelen. Toen ik acht was heb ik in De Co-assistent gespeeld, een serie op Net 5. In een film spelen blijft een droom. Het liefst speel ik een beetje realistisch. Op school doen we nu Midzomernachtsdroom, een stuk dat heel grotesk en theatraal moet. ‘Ik sméék je’, met je hele lichaam erin. Dat vind ik veel moeilijker. Ik wilde volgend jaar naar de toneelschool maar ik ben niet aangenomen. Nu heb ik me ingeschreven voor hbo rechten. Ik wil strafrechtadvocaat worden, ik denk dat je dan ook best goed moet kunnen acteren.”

Mijn hel

„Toen ik zestien was heb ik de diagnose depressie gekregen. Ik sliep niet. Misschien twee uur per nacht. Ik kreeg slaapmiddelen en slik nog steeds antidepressiva. En ik ben twee jaar in therapie geweest. Nu voor het eerst, sinds een half jaar, heb ik echt weer zin in het leven. Er waren momenten dat ik dacht: als de komende jaren er zo uit gaan zien hoef ik echt niet meer. Ik had continu het gevoel van ‘mijn hel inhouden’. Boodschappen doen was proberen niet te huilen. Ik kon ook heel boos worden, in paniek raken. Dat mijn moeder avonden naast mij moest komen liggen zodat ik wist dat ik veilig was. Zij en mijn vader hebben mij er echt doorheen gesleept.”

Ronald Giphart

„Het enige voordeel van een bekende vader is dat ik soms vette dingen meemaak. Het is vet om bij Jinek achter de schermen te zien hoe het gaat. Maar ik ga niet uit mezelf aan mensen vertellen dat mijn vader Ronald Giphart is. Ik had eerst ook geen boeken van hem gelezen maar hij stond op de boekenlijst. Er waren er een paar waar ik niet doorheen kwam. Bij drie boeken vond ik het heel leuk dat ik dingen herkende. Wij gaan met het gezin vaak in Scandinavië op vakantie. Dan lees ik details die mij daar óók zijn opgevallen. Hij schrijft ook best veel over seks. Dat vinden de jongens in mijn klas erg spannend, het zijn ongelooflijke kleuters. Mij doet het niets.”

Slutshaming

„Ik merk wel dat er veel slutshaming is. Er was in de derde een app waarin je met Facebookvrienden anoniem dingen kon plaatsen. Ik was toen vijftien, en met mijn allereerste vriendje. Zei iemand in die app: wie zijn de grootste hoeren van Utrecht? Werd mijn naam eronder geplaatst. Mensen vinden het altijd interessant om over mij te lullen, ik weet niet waarom. Toen ik depressief was ging het verhaal dat ik in een gesticht zou zitten, dat ik mijn vriendje met een mes te lijf was gegaan. Ik probeer me er niets van aan te trekken. Ik weet zelf wat echt is en de mensen om me heen ook. Mijn mentor zei een keer: Weet je wat je moet denken: Hoge bomen vangen veel wind. Dat denk ik nog dagelijks.”

In de rubriek Jong! vertellen pubers over zichzelf, de wereld en elkaar. Aanmelden: pubers@nrc.nl.