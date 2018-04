Het dubbele gezicht van het koninklijk bezoek aan Groningen

Koningsdag in Groningen had vrijdag twee gezichten. Er was het gebruikelijke feest, maar de koninklijke familie ging ook in gesprek met de gedupeerden van de bevingen in de provincie. Dat deed koning Willem-Alexander de afgelopen jaren al vaker, ook zonder pers. Vrijdagochtend onthulde commissaris van de koning René Paas zelfs dat hij min of meer vanwege de gaswinning contact had opgenomen met het Koninklijk Huis om te vragen of ze Koningsdag in Groningen wilden vieren. Van het koekhappen en wc-potten gooien heeft koning Willem-Alexander in ieder geval afscheid genomen.