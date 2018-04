‘Er gaan in EU kinderen dood door gebrek aan vaccins’

De Europese Commissie waarschuwt dat sommige ‘overwonnen’ ziektes, zoals mazelen en polio, in de EU weer de kop op kunnen steken door gebrekkige vaccinatieprogramma’s. Donderdag werden in Brussel plannen gepresenteerd die tot een forse toename van inentingen moeten leiden.

Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid), zelf dokter, noemde het donderdag „deprimerend” dat er nog kinderen in de EU doodgaan omdat er onvoldoende wordt gevaccineerd of door gebrek aan vaccins. Een van de grootste problemen is volgens hem desinformatie, waardoor het populair is geworden om achter inentingen vooral een lobby te zien van de farmaceutische industrie. „Tegen nepnieuws bestaat geen vaccin”, aldus de Litouwer.

Volgens de Commissie zitten verschillende EU-landen en buurlanden middenin „ongeëvenaarde uitbraken” van ziektes die met betere vaccinatie te voorkomen zouden zijn. In de afgelopen jaren zou het aantal gevallen van mazelen zijn verdrievoudigd, waardoor de teller in 2017 op 14.000 stond. In de laatste twee jaar waren er ruim 50 sterfgevallen door mazelen en twee door difterie. En hoewel de EU momenteel polio-vrij is „lopen we het risico dat het virus weer zal verschijnen op Europese bodem”, aldus de Commissie. Ouderen lijken ook vaker af te zien van de griepprik.

Om het tij te keren wil de Commissie nu dat landen beter gaan samenwerken. Zo zouden de timing en vorm van vaccinatieprogramma’s in 2020 zoveel mogelijk gelijkgetrokken moeten worden. „Besmettelijke ziektes houden zich niet aan nationale grenzen”, zegt Andriukaitis. „Als de weerstand in één lidstaat zwak is dan is dat een risico voor de gezondheid en veiligheid van burgers in heel de EU. Samenwerking op dit vlak is in ieders belang.”

Volgens Andriukaitis speelt ook mee dat de verschillen in nationale programma’s, bijvoorbeeld rondom doseringen, het wantrouwen voeden. „Het wekt de indruk dat er meningsverschillen zijn.”

In totaal doet de Commissie 20 voorstellen. Zo moet elk land vanaf 2020 over vaccinatieplannen beschikken, die moeten leiden tot een vaccinatiegraad van minstens 95 procent voor mazelen. Ook moet er een vaccinatiekaart komen, zodat bij grensoverschrijdende verhuizingen geen onduidelijkheid ontstaat over inentingen. EU-landen zouden ook informatie moeten uitwisselen over vaccin-voorraden.