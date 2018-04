Enkelbanden dit jaar vervangen door stevigere

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) wil enkelbanden steviger maken om zo verwijdering lastiger te maken. Dat schreef hij donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. De introductie van de nieuwe enkelband met staaldraad vindt gefaseerd plaats, maar wel voor het einde van dit jaar.

De versterkte enkelband wordt momenteel al gebruikt bij zaken met een “hoog risico”. In Nederland liepen in 2017 zo’n 3.500 mensen rond met een enkelband. 62 mensen knipten hun enkelband door, van wie er nog drie op vrije voeten zijn. De huidige enkelbanden zijn gemaakt van rubber en glasvezelkabel. De nieuwe banden kunnen ook nog geknipt worden, schrijft de minister:

“Hoewel ik besef dat (ook) deze enkelband geen garantie biedt dat die niet wordt geknipt, maakt deze verwijdering lastiger terwijl die tegelijkertijd af kan in nood.”

In 2016 droegen zo’n 1.600 mensen een enkelband, waaraan 27 dragers wisten te ontsnappen.

Geen strafmaatregel

Het opleggen van enkelbanden is geen strafmaatregel, schrijft de minister, maar een hulpmiddel om verdachten en veroordeelden die onder voorwaarden in vrijheid gesteld zijn te controleren. Het vernielen van een enkelband is wel strafbaar. Het schenden van locatieverboden of het saboteren van de enkelband wordt automatisch gemeld, waarna de politie eventueel in actie komt. “Alles is er op gericht ze zo spoedig mogelijk bij de kraag te vatten.”

Begin april knipte Carlo R., veroordeeld tot veertien jaar cel wegens betrokkenheid bij de zogenoemde shishamoord, zijn enkelband door. Hij werd enkele dagen later opgepakt. Voormalig staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) maakte in mei 2017 bekend dat de overheid aan sterkere enkelbanden werkte.