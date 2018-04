Eén week publieke tv kost 18 ton CO2

Even een gemeen sommetje maken, want er is een gerede kans dat u dit stukje niet zittend voor de televisie leest, maar staand in de rij voor de veiligheidscontroles op het vliegveld om te beginnen aan een langbetwijfeld voorjaarsreisje. Want u wilde er even uit, al levert zoiets schandalig veel CO2-uitstoot op. Maar ja, al die televisiebeelden van heerlijke bestemmingen hebben u natuurlijk op een idee gebracht.

Daarmee komen we bij het rekenwerk, want wat vervliegt de publieke omroep in een willekeurige week aan reis- en reisgerelateerde programma’s? Ik telde er negen in de afgelopen zeven dagen, van Frans Bauer in Amerika en Spoorloos tot de TV-show op reis. Ik berekende uitsluitend de uitstoot van tickets van Schiphol naar de plaats van bestemming voor de mensen in beeld plus één redacteur/producer/cameraman. Reportages in nieuwsprogramma’s telden niet, binnenlands toerisme (Midas Dekkers op Terschelling) ook niet en Onze man in Teheran rekende ik niet mee omdat Thomas Erdbrink al ter plaatse was.

Bleef over, met dank aan carbonfootprint.com, een totale uitstoot van 18,15 ton CO2 in een week. Dat kan (ik heb dat ook opgezocht) gecompenseerd worden door 907 bomen in een jaar. Overigens is de voetafdruk van de commerciëlen minstens zo imposant. Zie De wereld rond met 80-jarigen (4,97 ton, 248 bomen) en natuurlijk Temptation Island (38,9 ton, 1.945 bomen). Van wat langer geleden: ik zag zo’n 50 gasten zitten bij de niet-bruiloft van Gordon in het mooie Kaapstad: 70,72 ton, 3536 bomen. (Full disclosure: 2 weken vrij voor een tv-recensent kost 74 bomen).

Is het een idee dat de gezamenlijke zendgemachtigden ergens een Mediapark Bomenpark aanleggen om de schade een beetje te beperken?

Nu begrijp ik dat Spoorloos in een binnenlandse variant moeilijk te maken is, maar waarom een programma als De gevaarlijkste wegen van de wereld (201 bomen) bestaat is mij een volkomen raadsel. Of preciezer: ik begreep zondag wel dat stylist Maik de Boer de nogal met zichzelf begane oud-wielrenner Thomas Dekker een schop onder zijn kont wilde geven, maar ik zie werkelijk niet waarom dat in een rode pickuptruck in Mexico moest.

Is het een idee dat de gezamenlijke zendgemachtigden ergens een Mediapark Bomenpark aanleggen om de schade een beetje te beperken? Misschien kan daar dan De Gevaarlijkste Klimbaan van Nederland aangelegd worden, waar min of meer bekende Nederlanders dan al klauterend louterende gesprekken met elkaar kunnen voeren.

Licht uitgeput door het bomentellen keek ik donderdagavond naar de derde aflevering van Typhoon in Amerika (113 bomen), waarin de artiest in het spoor van Martin Luther King door de Verenigde Staten trekt. Daarbij gaat het om de ideologische sporen; de rapper uit ’t Harde wil weten wat het betekent om zwart te zijn in Amerika.

De teaser van Typhoon in Amerika.



Dat levert wat brave interviews op met mensen die proberen de wereld van zwart Amerika wat beter te maken, zoals aan het American football-veld in New Orleans. Maar het engagement van Typhoon is robuust en aanstekelijk. Hij loopt mee in demonstraties en ziet hoe die door de politie worden aangepakt, bezoekt het graf van een van zijn voorouders.

Het hoogtepunt zat in aflevering één, waarin Typhoon een geweldige poëzieles bijwoonde in een arme zwarte buurt in Boston. De lerares was zelf dichter en jutte de kinderen op tot poëzie. Een jongen las een gedicht van zijn gebarsten smartphone: „They killed MLK and they killed Malcom X/ and if I try to make a change I feel like I’m next.’

Zo’n jongen is me dan wel weer een rijtje bomen waard.