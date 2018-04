Een veelbelovende eerste stap in de Korea’s

Het waren beelden waarvan veel mensen niet meer durfden dromen ze ooit te zien: beelden van de leiders van Noord- en Zuid-Korea die elkaar in Zuid-Korea vriendschappelijk de hand schudden. Op 27 april 2018 was die handdruk er opeens, strak geregisseerd, maar ook opvallend ontspannen. Kim Jong-un, de jonge leider van Noord-Korea stapte de grens over, gaf president Moon Jae-in van Zuid-Korea een hand en lachte. Moon lachte terug. Kim nodigde Moon uit ook even samen een paar stappen op Noord-Koreaanse bodem te zetten. Klaar. Zo makkelijk kan het zijn, toenadering

Kim betrad niet alleen het buurland, waarmee zijn land al 65 jaar formeel in oorlog is, hij betrad ook – licht wiegend in Mao-pak (XXL) – het wereldtoneel. Met de handdruk kwamen twee beloftes. De twee leiders willen het oude wapenstilstandsverdrag omzetten in een vredesverdrag én ze streven naar „denuclearisatie” van het Koreaanse schiereiland. Deze historische handdruk moet de opmaat zijn tot nóg een historische ontmoeting, tussen Kim en president Donald Trump.

Een historisch moment, dus, maar nog niet het moment om de vlag uit te hangen. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of de buitenwereld onder „denuclearisatie” hetzelfde verstaat als Kim. Voor Trump is „denuclearisatie” heel simpel: geen kernwapens in Noord-Korea. Maar dat heeft Kim vooralsnog niet aangeboden. Hij heeft gezegd geen atoomproeven te zullen doen, af te zullen zien van rakettesten en een test-locatie te zullen ontmantelen. Sterker nog, hij waarschuwde niet lang geleden dat hij zich het recht voorbehoudt om in het geval van een provocatie terug te zullen slaan. Desnoods met kernwapens. De onderhandelaars hebben dus nog een lange weg te gaan. Het is daarom raadzaam om nog even af te wachten of met de leider van een regime dat de eigen bevolking knecht en laat verhongeren en dat politieke tegenstanders in het buitenland met gifgas omlegt, daadwerkelijk betrouwbare afspraken te maken zijn. Maar alles begint met een eerste stap.

