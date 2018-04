Eén op de vier kinderen in Rotterdam is te zwaar, blijkt uit onderzoek

Op het plein voor OBS ’t Landje aan de Schiedamsesingel in het centrum van de stad klinkt gejoel en geschreeuw van spelende kinderen. Het is drie uur geweest, de school is net uit. Ze voetballen, hangen in klimrekken, en hier en daar eten kinderen een biscuitje, van thuis mee gekregen.

Hoewel zij er vrolijk en gezond uit zien, geldt dat lang niet voor alle Rotterdamse kinderen. Uit onderzoek van de gemeente Rotterdam dat vlak voor de verkiezingen naar de raad gestuurd is en nu op de agenda staat blijkt dat een op de vier kinderen te dik is: twee keer zoveel als in de rest van Nederland.

„Wij hebben hier ook wel een paar te dikke kinderen op school”, zegt een van de docenten van OBS ‘t Landje. „Maar niet zoveel.” Ze wil niet met haar naam in de krant omdat ze bang is dat ze gedoe krijgt met de ouders. Die worden boos als de docent commentaar op hun voeding geeft, vreest zij, en die wil ze niet aan de deur hebben. „Sommigen hebben een dikke donut met gesuikerd glazuur in hun brooddoos”, zegt zij, „náást hun brood.”

OBS ’t Landje is niet aangesloten op het Lekker Fit!-programma van de gemeente, een programma waarbij scholen lesmateriaal krijgen om kinderen beter te laten eten en te laten sporten. Maar bijna de helft (94) van alle scholen voor kinderen van 6 tot 12 jaar is dat wel. De eerste jaren na de lancering van Lekker Fit! in 2005, daalde het aantal te dikke kinderen daardoor gestaag. Maar de laatste jaren stagneert dat percentage, zo blijkt uit de cijfers.

Een van de oorzaken van veel kinderen met overgewicht is waarschijnlijk dat Rotterdam veel arme gezinnen telt. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat, hoe armer een gezin, hoe groter de kans dat het kind dat erin opgroeit te dik is. „Misschien hebben we daardoor weinig dikke leerlingen”, zegt de docente van OBS ’t Landje. „De meeste komen uit welgestelde gezinnen.”

„Een zak frikadellen is natuurlijk goedkoper dan een gezonde maaltijd”, zegt een collega van haar die jarenlang les gaf in Spangen. In die tijd zag ze tijdens een huisbezoek dat de kinderen na school een stuk of vier frikadellen verorberden, nog vóór het avondeten. Dat deden ze daar elke dag. Zelf kreeg ze die ook aangeboden. „Ze vroegen: hoeveel wilt u er? Ik denk dat ze zo wilden laten zien dat het goed met ze ging.”

Om het aantal kinderen met overgewicht verder te doen dalen, wil de gemeente het Lekker Fit!-programma veranderen, laat een woordvoerder weten. De bedoeling is onder andere om Rotterdamse ouders te overtuigen van een gezondere levensstijl, ook buiten de school. „Vanaf de leeftijd van min negen maanden”, aldus de woordvoerder. Dat is dus al tijdens de zwangerschap.

In een eerste reactie laten raadsleden weten te schrikken van de cijfers. „Misschien moet de gemeente een campagne starten om ouders te wijzen op het positieve effect van gezond eten en sporten”, zegt burgerraadslid Christine Zandberg van het CDA. „Nóg beter onderwijs in sport en voeding kan bijdragen aan het verminderen van overgewicht”, denkt VVD-raadslid Tim versnel. „Wij kregen de schijf van vijf er vroeger ingestampt. Als je ziet wat sommigen eten: bergen suiker met deeg. Dat is ongezond.”