Bijna driekwart Nederlanders tevreden met Willem-Alexander

Nederlanders zijn de afgelopen jaren iets tevredener geworden met het koningschap van Willem-Alexander. 73 procent van de bevolking vindt momenteel dat Willem-Alexander zijn functie zeer goed of behoorlijk goed invult. Twee jaar geleden was dat nog 66 procent. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd opinieonderzoek van Ipsos, in opdracht van de NOS.

De tevredenheid over Willem-Alexander zit daarmee op het hoogste niveau sinds hij vijf jaar geleden koning werd. Ook het vertrouwen dat Nederlanders in het staatshoofd hebben, vertoont een stijgende lijn. Dit jaar heeft 70 procent zeer veel of redelijk vertrouwen in Willem-Alexander, tegenover 65 procent in 2016. Als gemiddeld rapportcijfers krijgt de vorst een 7,6. Dat is even hoog als vorig jaar, maar lager dan koningin Máxima, die in 2018 een 8 krijgt van de Nederlanders.

Iets meer dan de helft van de bevolking vindt dat het koningschap in zijn huidige vorm moet blijven bestaan. Dat is nagenoeg even veel als vorig jaar. Een ceremonieel koningschap en een republikeins systeem genieten met respectievelijk 15 en 12 procent ongeveer dezelfde hoeveelheid steun onder de Nederlanders.

Uit het onderzoek van Ipsos, waarvoor de opiniepeiler ongeveer vijfhonderd mensen ondervroeg, blijkt ook dat meer mensen dan voorheen het jammer vinden dat de koning niet meer betrokken is bij de kabinetsformatie. 41 procent denkt er zo over, 7 procentpunt meer dan een jaar geleden. Circa een kwart van de mensen denkt juist dat het een goede zaak is, een afname van 8 procentpunt.