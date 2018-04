ABBA komt met eerste nieuwe nummers sinds 1981

De legendarische Zweedse popgroep ABBA heeft voor het eerst sinds 1981 nieuwe nummers opgenomen. Het gaat om twee liedjes, meldt de band vrijdag op sociale media. Eentje zal in december uitkomen.

Het nieuwe werk komt voort uit een project waaraan ABBA-leden Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad en Björn Ulvaeus sinds 2016 werken. Het is de bedoeling dat de groep vanaf eind dit jaar weer gaat optreden - niet in levenden lijve, maar als digitale avatars. “Het idee voor de tour heeft een onverwacht gevolg gehad”, aldus de bandleden.

“We hadden alle vier het gevoel dat het na 35 jaar wel weer eens leuk kon zijn om de krachten te bundelen en terug de studio in te gaan. Zo gezegd, zo gedaan. Het was alsof de tijd had stilgestaan, en alsof we alleen eventjes op vakantie waren geweest. Een erg vrolijke ervaring!”

‘I still have faith in you’

De nieuwe ABBA-song die in december zijn primeur beleeft, heet ‘I still have faith in you’. Het nummer zal verschijnen in een speciale tv-uitzending van de BBC en NBC, bedoeld om de tour van de ABBA-hologrammen te promoten. Wanneer het tweede liedje uitkomt, wil de woordvoerder van de groep tegen de Zweedse krant Aftonbladet niet zeggen.

ABBA won in 1974 het Eurovisie Songfestival en groeide daarna uit tot één van de grootste popacts van de jaren zeventig. Met naar schatting ergens tussen de honderd en vijfhonderd miljoen verkochte platen hoort Zweedse formatie nog altijd bij de best verkopende artiesten aller tijden. De band scoorde in Nederland acht nummer 1-hits, met nummers als ‘Dancing queen’, ‘Money money money’ en ‘The winner takes it all’. Na in totaal acht studioalbums te hebben uitgebracht, ging ABBA in 1982 uit elkaar.

Volgens de ABBA-woordvoerder was het tijdens de opnames “net als vroeger”. “Het voelde helemaal niet ongemakkelijk dat ze al 35 jaar niet samen in de studio waren geweest.” Het nieuwe liedje zal volgens de woordvoerder “bekend” klinken, maar ook “modern”. Een nieuwe serie optredens van de echte ABBA-leden, in plaats van hun hologrammen, is uitgesloten. “Dat zullen ze niet doen.”