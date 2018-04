Van der Veer bepleitte hoger loon topman Boskalis - die weigerde

De raad van bestuur van baggerbedrijf Boskalis heeft een voorstel van de commissarissen voor hogere bestuursbeloningen zelf geblokkeerd. De raad van commissarissen, geleid door oud-Shell-topman Jeroen van der Veer, kondigde in zijn verslag over 2017 aan dat de verhoogde beloning op de aandeelhoudersvergadering in mei besproken zou worden. De commissarissen hadden na een onderzoek van een adviesbureau geconcludeerd dat de langetermijnbonus van de bestuurders achterbleef bij vergelijkbare bedrijven. In tegenstelling tot steeds meer beursgenoteerde bedrijven betaalt Boskalis (2,3 miljard euro omzet, 5.800 werknemers) de top geen beloning in aandelen van het bedrijf.

Bestuurvoorzitter Peter Berdowski en zijn collega’s hebben dat plan echter geblokkeerd. Het bestuur vindt de verhoging na de maatschappelijke commotie van de laatste maanden over beloningen van topmanagers nu niet wenselijk, zegt een woordvoerder van Boskalis.

President-commissaris Van der Veer had tot begin deze week dezelfde functie bij ING. Daar haalden de commissarissen bakzeil na felle politieke en maatschappelijke reacties op hun plan om de beloning van bestuursvoorzitter Ralph Hamers met 50 procent te verhogen, tot 3 miljoen euro. Berdowski verdiende vorig jaar – inclusief pensioenpremie – 1,8 miljoen euro.

Bij Boskalis valt uit het jaarverslag niet op te maken met hoeveel het loon van de drie bestuurders zou stijgen. Het staat niet op de agenda in de aandeelhoudersvergadering.