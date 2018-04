Ja, een koning hoort niet thuis in een democratie waarin burgers gelijk zijn

„Ik hoop dat wij Nederlanders ooit onze republikeinse traditie weer volop zullen omarmen. In een land van gelijken krijg ik de rillingen als medeburgers worden aangesproken met ‘uwe Koninklijke Hoogheid’.” Journalist Max Westerman in 2013 in de Volkskrant

Ja, we kunnen het niemand aandoen om koning te zijn, een vorst is onvrij en onmondig

„De koning(in) is de enige ingezetene des lands die geen mening heeft respectievelijk geen mening mag hebben, wat van de familie Van Oranje een verzameling specialisten in hemeltergende platitudes en koninklijk kerstgezwatel heeft gemaakt.” Groene-hoofdredacteur Martin van Amerongen in 1998 over de oprichting van het Republikeins Genootschap

Ja, de ondoorzichtigheid van het Koningshuis past niet bij een open samenleving

„De noodzakelijke geheimzinnigheid rond de koning(in) is er oorzaak van dat wij bijvoorbeeld niet weten hoe ver de invloed van de koning(in) strekt. (…) Openheid en democratie gaan hand in hand; geheimzinnigheid en de monarchie eveneens.” SP-leider Jan Marijnissen in 1997, op sp.nl

Nee, de koning is een uitdrukking van de identiteit van ons volk

„Nu instituties kleurlozer zijn geworden en de maatschappij amorfer, lijkt de waardering voor het koningschap toegenomen omdat het op herkenbare wijze gezicht geeft aan de Nederlandse identiteit.” Historicus en oud-politicus Coos Huijsen in 2002 in NRC

Nee, de monarchie zorgt voor binding

„Een niet met politieke macht belast koningschap is van betekenis als tegenwicht tegen de splijtende krachten, zoals politieke vijandschappen en het denken in groepstegenstellingen.” Rechtsgeleerde en oud-politicus Ernst Hirsch Ballin, geciteerd in De Groene in 2013

Monarchieën hebben toekomst, ze passen bij tijden van grote ongelijkheid

„Sommige mensen denken dat de monarchie een oubollig curiosum is. Deze foto laat zien dat monarchieën een blakende toekomst hebben. Ik denk dat er gouden tijden aanbreken voor monarchen. (…) We leven in de bloeitijd van privilege en geërfd succes. En Willem-Alexander is de verpersoonlijking van dat privilege.” Schrijver Arjen van Veelen in NRC over een foto van Queen Elisabeth met (achter-)kleinkinderen

