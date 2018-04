Ruttes amnesie voor tv-kijkers verklaard

‘Er is één sport waarin je 70 procent van de tijd kunt falen en toch de beste kunt zijn’, klonk het woensdagavond op de Nederlandse televisie. Het leek mij na een half etmaal dividenddebat op het onvolprezen NPO Politiek een accurate samenvatting. Het meest gebruikte woord was ‘geenherinnering’, dat in de loop der uren was ontstaan omdat de woorden ‘geen’ en ‘herinnering’ zo vaak in een adem werden genoemd dat ze waren samengesmolten.

Ik denk dat ik binnenkort ook ‘geenherinnering’ meer zal hebben aan het debat, behalve aan de kolossale lap haar in de nek van de leider van de Partij voor de Vrijheid en de door Couperus geïnspireerde bijdrage van het tijdelijke Denkhoofd Farid Azarkan.

Uiteindelijk wordt onze herinnering niet bepaald door zo’n debat zelf, maar door wat de influencers ons in de actualiteitenprogramma’s en talkshows uitleggen. In de loop van de dag deelden er zes hun analyses: Frits Wester, Ron Fresen, Dominique van der Heyde, Marleen de Rooy, Xander van der Wulp en Wouter de Winther. Wie zei de verstandigste dingen?

Frits Wester mocht als eerste, in RTL Nieuws. Hij leek het debat routineus met één hand in de broekzak te volgen. De oppositie was erg boos, maar veel bijzonders verwachtte hij niet. Een halfuurtje later reciteerde Ron Fresen in het NOS Journaal braafjes uit de regeringsteksten over hoofd- en bijtafels en noemde hij de ‘enorme hoeveelheid stukken’ die in de formatie waren geproduceerd. Hij zag ‘een groot mea culpa van Rutte’ aankomen.

Dat viel, eh, nogal tegen. De premier verklaarde dat hij aan memo’s uitsluitend ‘geenherinnering’ had. De memo’s waar hij wel van wist, waren geen memo’s, maar VVD-partijstukken. Misschien had hij een paar dingen nog eens uit moeten zoeken, wat door Henk Krol met gevoel voor ochtendgymnastiek als een ‘heel klein kniebuiginkje’ werd omschreven.

De coalitiepartijen vonden het allemaal best, waardoor Frits Wester om half elf in RTL Late Night kon constateren dat de oppositie ‘geen deuk in een pakje boter’ schopte. De premier als pakje boter – een interessant metafoor.

In hetzelfde programma was NOS-verslaggever Marleen de Rooy te gast, die vrijdag minister Wiebes het vuur na aan de schenen had gelegd, maar die nu het ministeriële gedraai vooral ‘leuk’ zei te vinden. Je zou je een verslaggever kunnen voorstellen die niet kan lachen om amper vermomde leugens van bewindslieden.

Grotegrazerskenner

Na een extra mini-journaaltje („De hele oppositie is verrast door de harde opstelling van Rutte”, zei Ron Fresen nu) hadden we alleen Pauw over om een interessante analyse te leveren. Xander van der Wulp had het vreselijk gevonden, hooguit interessant voor ‘de politieke junkie’. De verklaringen van Rutte noemde hij ‘geklets’. Wouter de Winther legde uit dat de oppositie vooral schade wilde aanrichten bij de coalitiepartners. Pechtold vond hij regentesk, Segers deemoedig.

Daarop brak oud-staatssecretaris Henk Bleker (CDA, uitgenodigd als grotegrazerskenner) in door te zeggen dat hij Jesse Klaver „een parel voor het debat en voor de democratie” vond. Over CDA-leider Buma had hij ‘geen mening’.

O ja, het citaat uit het begin van dit stukje kwam uit de schitterende honkbaldocumentaire A Perfect Game, die tegelijk met Pauw op NPO2 werd uitgezonden. Daarin zegt het 11-jarige talentje Tyriq Kemp: „Je wilt het hoogste niveau halen, dus stoot ik mijn hoofd.” Op de verjaardag van Johan Cruijff – een herinnering waard.