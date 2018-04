Ruttes geloofwaardigheid verder gedeukt door memogate

Rutte overleeft weer een debat waarin zijn geloofwaardigheid centraal staat. Van Buma hoeft hij geen verdediging te verwachten. En Asscher weigert uit te leggen waarom hij moskeefinanciering stil hield voor gemeenten.

BOT WAPEN: Fouten toegevend, herinneringen vaag houdend, af en toe met geheimhouding schermend en immer opgewekt, kletste Mark Rutte zich weer uit een moeizaam debat in de Tweede Kamer. Omdat de oppositie hem niet op een keiharde leugen wist te pakken, noch plausibel kon maken dat de dinsdag gepubliceerde documenten eerder openbaar hadden moeten zijn, bleef de schade beperkt tot een motie van afkeuring. Een bot wapen dat niet veel meer zegt dan ‘foei, minister-president’. Het kreeg steun van de voltallige oppositie - voor zover nog aanwezig na middernacht - min de SGP. Eric Wiebes, die zich moest verantwoorden omdat hij niet de Kamer maar journalisten het bos had ingestuurd door het bestaan van allerhande memo’s te ontkennen, had zelfs een makkelijke avond. En over het nut van het afschaffen van de dividendbelasting - hoe de koopmannen van Wiebes’ nieuwe ministerie het wonnen van de ambtenaren van zijn vorige werkplek - had bijna niemand het meer.

Niet fraai: Toch liepen beide VVD’ers - wéér VVD’ers - en de coalitie een kras op. Beschadiging zit ook in de kracht van de herhaling. Ruttes gebrekkige “geloofwaardigheid” kwam 50 keer aan bod, het woord “eerlijk” viel 52 keer en maar liefst 265 maal werd het al dan niet bestaan van “herinneringen” in twijfel getrokken tijdens het bijna tien uur durende debat. Een woordenspel waarin de Haagse politiek zich opnieuw niet van haar fraaiste kant liet zien, constateren politiek verslaggevers Thijs Niemantsverdriet en Philip de Witt Wijnen.

Gebrekkige verdediging: Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers kozen dezelfde ‘gebrekkig geheugen’-verdedigingslinie als de premier. Maar Sybrand Buma - in standje contramine en met een onnavolgbare woordenbrei - besloot Rutte helemaal niet te verdedigen. Hij had ook niet de moeite genomen de door de Kamer zo gewenste documenten te lezen, maar wist wel te vertellen wat erin stond. Mede daardoor bleef een zweem van jokken en draaien hangen. Dit kabinet is nog met geen enkel groot wetsvoorstel gekomen, maar ligt wel voortdurend onder vuur over zijn geloofwaardigheid.

Het hele verhaal: De meeste ochtendkranten zetten het verslag van het met een sisser afgelopen debat niet of nauwelijks op hun voorpagina. NRC kopt met “Rutte beschadigd door debat”. De Telegraaf spreekt van een “martelgang om memo-puinhoop”. “Achterdocht achtervolgt Rutte III nu”, volgens het AD. De Volkskrant focust op de nederlaag van Ruttes tegenstanders: “Oppositie krijgt geen greep op Rutte”. Trouw en het FD op de deemoed van de premier: “Rutte geeft toe: het begint met een fout van mij” en “Premier Rutte erkent ‘fout’ bij omstreden memo’s”.

#MOSKEEGATE: Het volgende betrouwbaarheidsprobleem dient zich alweer aan, al is daarin ook een hoofdrol weggelegd voor de vicepremier van het vorige kabinet: Lodewijk Asscher. Zijn ministerie van Sociale Zaken hield informatie over financiering van moskeeën door conservatieve Golfstaten verborgen voor gemeenten, terwijl die in 2016 wel aan de Kamer was toegezegd. De huidige PvdA-leider weigert in te gaan op vragen over het beleid waarvoor hij de afgelopen jaren als minister verantwoordelijk was.

WAT WIJ VOLGEN: Vandaag debatteert de Tweede Kamer over een controversieel voorstel van het kabinet: werkgevers hoeven gehandicapte werknemers alleen nog te betalen naar productiviteit en dat kan dus lager dan het minimumloon uitvallen. Gemeenten zouden het salaris aanvullen, maar onduidelijk is tot welk tarief. Niet alleen de oppositie is kritisch, ook werkgevers zitten er niet op te wachten en volgens het Centraal Planbureau levert het nagenoeg geen extra banen op. In verband met Koningsdag vergadert de ministerraad al vandaag.

QUOTE VAN DE DAG:

“Evengoed is het een teken des tijds dat politici vaker debatteren over hun geheugen dan over hun geweten. Liever spreken zij over fysieke imperfecties dan over een innerlijk besef van goed en kwaad.”

Politiek columnist Tom-Jan Meeus.

NB: Vanwege Koningsdag en het meireces van het parlement verschijnt De Haagse Stemming pas weer op 14 mei.