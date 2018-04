Ouders Warmbier willen vergoeding van Noord-Korea

De ouders van Otto Warmbier hebben een rechtszaak aangespannen tegen Noord-Korea vanwege de dood van hun zoon. Ze willen een schadevergoeding voor de manier waarop de 22-jarige man is behandeld en de rol die het regime heeft gespeeld in zijn overlijden. Ze zeggen dat hun kind “beestachtig gemarteld en vermoord” is en eisen via een Amerikaanse rechter een schadevergoeding, meldt AP.

Otto Warmbier werd in januari 2016 opgepakt in Noord-Korea. Volgens zijn ouders was dat onder valse voorwendselen. De student had een propagandaposter gestolen, maar het Noord-Koreaanse regime beschuldigde hem ervan een CIA-spion geweest te zijn. Hij werd veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf, maar werd in juni 2017 overgebracht naar de VS. Op dat moment was hij nog in leven, maar had hij ernstig hersenletsel.

De ouders van Warmbier zeggen dat hun zoon is “gegijzeld, gevangengehouden om politieke redenen, gebruikt als pion en geslachtofferd voor uitzonderlijk wrede en meedogenloze behandeling door Kim Jong-un”.