Oud-politieagent opgepakt in oude seriemoordzaak Californië

Een oud-politieagent is opgepakt voor een beruchte reeks moorden, verkrachtingen en inbraken in de jaren zeventig en tachtig in de Amerikaanse staat Californië. De politie heeft de man dinsdag na nieuw dna-onderzoek aan kunnen houden, meldt The Sacramento Bee.

De FBI houdt de zogenoemde ‘Golden State Killer’ - een referentie naar de staat Californië - verantwoordelijk voor twaalf moorden, 45 verkrachtingen en 120 inbraken tussen 1976 en 1986. De verdachte, de 72-jarige Joseph James DeAngelo wordt vooralsnog verdacht van acht moorden in drie verschillende counties, maar de aanklacht wordt vermoedelijk nog uitgebreid.

De dader, ook wel binnen de FBI bekend als de ‘East Area Rapist’, brak gemaskerd en bewapend huizen in. Wanneer hij stelletjes tegenkwam, bond hij de man vast, verkrachtte hij de vrouw en dreigde hij de slachtoffers te vermoorden als ze niet meewerkten. Vervolgens plunderde hij het huis en nam juwelen en geld mee, waarna hij te voet of op de fiets vluchtte.

Bekijk BBC-beelden van de persconferentie over de zaak:



Duizenden tips

Ondanks duizenden tips de afgelopen jaren kwamen autoriteiten de dader tot vorige week niet op het spoor. De politie wil niet zeggen hoe ze uiteindelijk op DeAngelo’s naam zijn gekomen. Detectives wisten dna van de man te bemachtigen en vast te stellen dat hij inderdaad de dader was. Uiteindelijk werd DeAngelo voor zijn huis aangehouden.

De verdachte was agent in de jaren zeventig maar werd ontslagen omdat hij verdacht werd van winkeldiefstal. Een deel van de moorden werd gepleegd na zijn ontslag. De afgelopen 27 jaar werkte DeAngelo in een distributiecentrum van een supermarktketen, vorig jaar ging hij met pensioen. Het is ongebruikelijk voor seriemoordenaars om zomaar te stoppen met hun daden, maar de sheriff van Sacramento verwacht niet dat hij na ’86 nog meer moorden heeft gepleegd.