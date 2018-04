OM vervolgt Bossche wethouder om lek bij burgemeestersbenoeming

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat oud-wethouder Jos van Son en raadslid Sjef van Creij vervolgen omdat zij vertrouwelijke informatie zouden hebben gelekt rond de burgemeestersbenoeming in Den Bosch vorig jaar. De twee raakten daardoor al eerder in opspraak.

Justitie vindt dat de twee de geheimhoudingsplicht die bij hun ambt hoort hebben geschonden. Daarmee is de “integriteit van de benoemingsprocedure” van de burgemeester aangetast. Het benoemen van een burgemeester gebeurt in vertrouwelijkheid; het lekken van informatie hierover is strafbaar. Als Van Son en Van Creij schuldig worden bevonden, hangt hen een gevangenisstraf van maximaal één jaar of een geldboete van maximaal 20.500 euro boven het hoofd.

Aanbevelingslijst

Van Creij maakte deel uit van de benoemingscommissie voor een nieuwe burgemeester van Den Bosch. Hij zou de naam van de kandidaat die bovenaan de aanbevelingslijst stond hebben gelekt aan Van Son, die op dat moment wethouder was. Van Son speelde die informatie vervolgens door naar betrokken partijen en journalisten.

Het lek kwam na de benoeming van burgemeester Jack Mikkers (VVD) door een publicatie van het Brabants Dagblad aan het licht. Uit een dossier in handen van de krant bleek dat de voorkeur van de commissie uitging naar Jan Hamming (PvdA) van de gemeente Heusden. Hij trok op het laatste moment zijn kandidatuur in Den Bosch in voor een benoeming in Zaandstad.

Arrestaties

Na de publicatie deed de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant in juli vorig jaar aangifte van schending van de geheimhoudingsplicht. Een maand later werd Van Creij gearresteerd en begin februari dit jaar werd Van Son opgepakt. De twee zeggen dat ze onschuldig zijn.

Wanneer zij voor de rechtbank moeten verschijnen, is nog niet bekend.