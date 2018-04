Olympique wint moeizaam van Salzburg, in Madrid wordt het 1-1

In de laatste Europese wedstrijd onder Arsène Wenger hebben de spelers van Arsenal zich kranig geweerd tegen Atlético Madrid. De heenwedstrijd in de halve finales van de Europa League eindigde na een bloedstollende wedstrijd in 1-1.

De wedstrijd begon meteen zwaar voor de Madrilenen. Binnen tien minuten ontving Sime Vrsaljko twee gelen kaarten waardoor de Spanjaarden het tachtig minuten lang met een man minder moesten redden. In de eerste helft kreeg Arsenal dan ook meerdere grote kansen, toch slaagden zij er niet in te scoren. Net voor de rust leek Atlético zich te herpakken en kwamen de Spanjaarden meerdere keren dicht bij een doelpunt. Sterspeler Antoine Griezmann leek de eerste goal van de wedstrijd te gaan maken, maar Ospina wist de bal uit het net te houden. Een schietkans voor Correa eindigde met de bal op de tribune van het Emirates Stadium.

Pas in de tweede helft lukt het Arsenal een van de vele kansen te benutten. In de 61e minuut zette middenvelder Jack Wilshere voor waarna Alexandre Lacazette overtuigend de eerste goal kon maken. In de minuten die volgden probeerde de spits het tweemaal opnieuw, met een goede voorzet en een paar minuten later een kopbal. Beide haalden het net niet.

Arsenal leek de wedstrijd in handen te hebben, maar Atlético bleef defensief spelen en wist een tweede punt tegen te voorkomen. In de 82e minuut profiteerde Griezmann bovendien van een inschattingsfout van Laurent Koscielny, waarna hij onverwachts de gelijkmaker binnenschoot. Het is 1-1 als er afgefloten wordt.

Moeilijke winst voor Olympique

In Marseille moest Olympique verrassend veel moeite doen om te winnen van Red Bull Salzburg. Underdog Salzburg won nog nooit een Europese prijs en wordt geleid door de onbekende Duitser Marco Rose. Toch wist het Oostenrijkse team zich goed te handhaven op het veld, waar Olympique meer dankzij geluk dan wijsheid de wedstrijd won.

Aan de wedstrijd in het Vélodrome stadion ging een minuut stilte vooraf, ter nagedachtenis aan Henri Michel, de voormalige bondscoach van Frankrijk die deze week overleed. Het duel begon vervolgens fel. Spelers van beide teams maakten overtredingen, maar het kwam tot het eerste doelpunt niet tot een gele kaart. In de vijftiende minuut kreeg de 25-jarige Florian Thauvin een vrije trap waaruit hij de eerste goal wist te maken. Het is de vijfde goal die Thauvin de afgelopen vier wedstrijden maakte voor Marseille.

In de tweede helft moest Marseille vechten om de voorsprong te behouden. Na enkele minuten kwam Hannes Wolf gevaarlijk dichtbij een eerste doelpunt voor de Oostenrijkers, maar zijn schot werd gepareerd door doelman Yohann Pelé. Thauvin sloeg terug en deed een poging een tweede goal te maken, maar zijn kopbal werd gestopt door de keeper. In de 63e minuut kreeg zijn partijgenoot Clinton N’Jie het wel voor elkaar. Hij stond pas enkele minuten op het veld toen hij met een fraai schot de voorsprong van Marseille verdubbelde.

Tijdens de vier minuten extra tijd begonnen de fans van Marseille al feest te vieren. De winst was duidelijk binnen en Marseille begint volgende week met twee punten voorsprong aan de return.