Gezond ijs, kan dat eigenlijk wel?

Elke start-up heeft een oprichtingsverhaal nodig, liefst met wat romantiek. Dat van ijsmerk Oppo gaat als volgt: twee jonge mannen (broers) gaan op vakantie naar de tropen, vergeten genoeg eten mee te nemen en laven zich vervolgens aan lokaal fruit en kokosnoten. Dit hydrateert en voedt zó heerlijk, concluderen ze, hier moeten we iets mee.

Ik betwist natuurlijk niet dat een kokosnoot inspirerend kan zijn. Maar de vrucht lijkt ook om andere redenen slim gekozen door de Britse Oppo-broers. Kokosnoten hebben een gezond imago – ook al is dat vanwege recordhoeveelheden verzadigd vet niet terecht – en gezond verkoopt tegenwoordig goed. Inmiddels ligt het merk, dat overigens maar voor 2 procent uit kokosolie bestaat, in Nederlandse supermarkten.

In het gezond ijs-segment wordt het steeds drukker. En dan bedoel ik niet dat verantwoorde waterijs van gepureerd fruit, nee, het gaat om roomijs. Of toch in ieder geval iets dat op roomijs lijkt, al dan niet veganistisch. In van die halveliterbakken waar ook Ben & Jerry’s of Häagen-Dasz in zit. Niet alleen Oppo profileert zich als gezond, ook merken als Breyers, Perfect World en Koupe doen dat. De verpakkingen zijn wervend: veel proteïnen! Minder suiker! Vol vezels! Weinig calorieën!

Inderdaad, al deze merken bevatten (veel) minder calorieën dan gewoon roomijs. Pak je zo’n bak uit het schap, dan voel je waarom. Het is lichter dan gewoon roomijs – en lucht bevat geen calorieën. Dan zit er ook weinig vet in. Melk, niet room, is het hoofdbestanddeel. En de laatste troef: suikervervangers zoals stevia. (Helemaal zonder suiker gaat overigens niet, dan wil het mengsel niet bevriezen.)

Gezonder dan een portie broccoli? Nou, nee

Dat klinkt als goed nieuws. Al ligt het er natuurlijk maar net aan waar je het nieuwe ijs mee vergelijkt. Het is inderdaad een stuk beter voor de lijn dan de vettere variant vol suiker. Maar de makers zelf zijn ambitieuzer: zij willen geen gezond alternatief zijn, maar gewoon gezond, punt.

Zo is een portie Koupe, volgens Koupe, vezelrijker dan een portie broccoli. Maar dat wil niet zeggen dat een portie Koupe béter is dan een portie broccoli, zegt Patricia Schutte van het Voedingscentrum. Je kunt niet zomaar één gezonde eigenschap uit groente plukken en doen alsof dat genoeg is. Het gaat, zo zegt Schutte, juist om het hele pakketje.

Ook van de proteïne-claims is ze niet onder de indruk. De meeste mensen krijgen daar echt wel genoeg van binnen, merkt Schutte op. Alleen fanatieke sporters kunnen extra gebruiken. Van haar mag je trouwens ook gewoon eiwit zeggen. Precies hetzelfde, al klinkt het minder spannend.

Daar komt nog bij dat bijvoorbeeld Breyers – ‘high protein’ volgens de verpakking – ongeveer evenveel eiwit bevat als gewoon roomijs. En een stuk minder dan magere kwark. Koupe is trouwens een uitzondering, daar zit flink wat eiwit in.

Nog een voorbeeldje: Oppo met karamelsmaak bevat ‘mineraalrijk zeezout’. Maar zeezout, zegt het Voedingsentrum, is echt niet gezonder dan gewoon zout. Die fractie extra mineralen in zeezout zet geen zoden aan de dijk, tenzij je excessief consumeert.

Geen broccolivervanger dus, dit ijs, maar als toetje kan het natuurlijk prima. Ikzelf probeerde alle hier genoemde merken uit en moet helaas bekennen dat ze wat mij betreft niet op kunnen tegen het echte werk: lekker vet roomijs. Maar misschien is dat ook wat veel gevraagd.