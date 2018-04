Met mijn winkelmandje loop ik in de supermarkt. Net als ik de bocht om wil gaan, staat daar een klein meisje. Het huilen staat haar nader dan het lachen.

Een winkelende vrouw loopt naar haar toe en ontfermt zich over het kleine meisje: „Ben je je mama kwijt?”

Er volgt een klein knikje terwijl de lipjes beginnen te trillen. „We gaan haar wel even zoeken”, zegt de vrouw. „Hoe heet je moeder?”

Het meisje kijkt de mevrouw niet begrijpend aan. Dan zegt ze heel zachtjes: „Mama.”

