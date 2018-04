‘Mooie jaarcijfers’ Value8, maar Rabobank wil geld terug

Voorzien van een smiley twitterde Value8-topman Peter Paul de Vries woensdagavond het jaarverslag van zijn investeringsmaatschappij rond. „Mooie jaarcijfers #Value8”, schreef hij „én op tijd”.

Het vorige jaarverslag wist Value8 namelijk niet voor de wettelijke deadline van 30 april 2017 te deponeren, omdat de accountant het vanwege onzekerheden niet wilde goedkeuren. Het duurde tot eind november voor het definitieve jaarverslag werd gepubliceerd.

Dit jaar is alles anders. Letterlijk. Want Value8 is Value8 niet meer. Value8 kwam in 2016 onder vuur te liggen na kritische artikelen van een analist over de waarde van de Value8-investeringen. Beleggers lieten het aandeel massaal vallen en de koers halveerde bijna.

Om het tij te keren besloot Value8 eind vorig jaar om zich op te splitsen en de belangen in een aantal kleine bedrijven onder te brengen in MKB Nedsense: een lege beurshuls die Value8 nog op de plank had liggen. Met een verse accountant koos Value8 voor een nieuwe boekhoudmethode waarbij de waarde van de investeringen anders wordt berekend.

Het resultaat daarvan heeft Value8 op de cover van het jaarverslag gezet. Dankzij de nieuwe boekhoudmethode is er een recordwinst van 21 miljoen euro (in 2016 leed Value8 nog 1,7 miljoen euro verlies). En dankzij de nieuwe boekhoudmethode ligt het eigen vermogen per aandeel met 8,62 euro op het hoogste punt sinds de oprichting in 2008 toen het nog 0,68 euro bedroeg, zo leert een gigantisch staafdiagram op de cover.

Dat wil overigens niet zeggen dat het lek boven is bij Value8. Het jaarverslag leert namelijk ook dat huisbank Rabobank, waar Value8 een lening van zo’n 10 miljoen euro heeft, er klaar mee is. Voor volgende week vrijdag moet Value8 de helft van de lening hebben afgelost. De resterende 5 miljoen moet voor 1 mei 2019 bij Rabobank op de rekening staan.