Speuren naar je vaders kunstwerken

Overal in het huis van Monique Chabot en Koos Stadhouders hangen en staan werken van de Rotterdamse broers Wim en Henk Chabot. Henk Chabot (1894-1949) heeft een eigen museum in Rotterdam, het Chabot Museum. Wim was de vader van Monique. Zijn schilderijen zijn nauwelijks in musea te vinden, een stuk of tachtig staan opgeslagen op de zolder van het huis van Monique en Koos.

Koos: „Bij het bombardement van Rotterdam werd het atelier van Wim met de grond gelijk gemaakt. Hij was er gelukkig niet, maar zijn hele werkvoorraad ging verloren. En ook het daar opgeslagen werk van zijn broer, Henk.” Monique: „Mijn vader en mijn oom hebben mij veel werk nagelaten, mijn oom had zelf geen kinderen. En er komen nog steeds schilderijen bij, want sinds we met pensioen zijn zitten we vaak te chabotten, zoals we het noemen: op internet kijken of ergens nog iets wordt aangeboden. Zo vonden we een paar jaar geleden dit werk.” Koos: „Vooral als het werk van voor de oorlog is, gaan we erachteraan. Daar is zo weinig van over. Daarom zijn we zo blij met Rode modelletje Beb.”

Monique Chabot (71) en Koos Stadhouders (72) uit Rotterdam kochten Rode modelletje Beb (1934) van Wim Chabot (1907-1977). Gekocht voor 500 euro op Marktplaats.

Monique: „Mijn vader was heel anders dan mijn oom. Die was erg gepassioneerd in wat hij deed, mijn vader was meer kunstenaar tegen wil en dank. Hun stijl verschilt ook. Mijn oom maakte expressieve werken, hij zette het zwaar aan, in een krachtige stijl. Mijn vader was juist een detaillist, eigenlijk meer een tekenaar. Hij was ook vaak ziek, het was een breekbare man met kleine, fijne handen. Hij had minder zelfvertrouwen dan zijn broer.”

Koos: „Wim heeft zijn herinneringen opgeschreven. Over het bombardement vertelt hij dat hij daarna het atelier nauwelijks terug kon vinden. Over dit schilderij schreef hij: Op een middag komt er een heel mooi figuurtje de werkplaats in. Zij had een prachtig kopje haar: rood, kastanjeachtig en weelderig dik. Of zij model mocht staan, vroeg zij. Kleed je maar eens uit, zei ik.” Monique: „Dat was voordat hij mijn moeder leerde kennen. Zij hadden een lang en gelukkig huwelijk.”