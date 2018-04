Meer geld voor onderwijsachterstanden naar kleinere gemeenten

De meeste steden kunnen opgelucht ademhalen: het miljoenenverlies aan onderwijsgeld dat in de lucht hing, zal niet plaatsvinden. Minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) wil het geld voor de bestrijding van onderwijsachterstanden op zo’n manier herverdelen dat bijna alle gemeenten erop vooruitgaan. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

„Ik ben heel erg opgelucht”, zegt de Rotterdamse wethouder Onderwijs Sven de Langen (CDA). „In een aantal mogelijke scenario’s zouden wij miljoenen euro’s minder krijgen. Dat zou grote consequenties hebben voor de stad en onze kinderen, die daardoor geen vliegende start meer kunnen maken.”

Het kabinet steekt vanaf 2020 jaarlijks 746 miljoen euro in de bestrijding van onderwijsachterstanden – 170 miljoen euro meer dan nu. Een deel daarvan, 260 miljoen, gaat naar scholen, die er bijvoorbeeld extra leerkrachten van inhuren. De rest gaat naar gemeenten, die het geld gebruiken voor voorscholen waar peuters spelenderwijs hun ontwikkelingsachterstand kunnen inhalen. Vanwege de invoering van een nieuwe methode om te bepalen of een kind een leerachterstand heeft, moet dit geld opnieuw over scholen en gemeenten worden verdeeld.

In een aantal verdeelopties zouden steden er fors op achteruitgaan. Zij krijgen nu gemiddeld veel meer geld per leerling dan dorpen en bij het ministerie van Onderwijs lag de vraag open of dat wel eerlijk is. Minister Slob stelt dat sommige dorpen nu te weinig geld hebben om kinderen met een achterstand te helpen.

In de verdeling die hij nu voorstelt, krijgt elke gemeente minstens 64.000 euro, ook al woont er maar één kind met een achterstand. Gebieden waar relatief veel kinderen wonen met een achterstand, zoals in steden, krijgen meer geld. In totaal gaan 342 gemeenten er in de nieuwe situatie op vooruit en 38 op achteruit. Overigens moeten gemeenten peuters met een achterstand vanaf 2020 wel zestien uur per week een voorschool bieden in plaats van de tien uur die het nu is.

Niet alle steden zijn blij. Het budget van Utrecht slinkt met dertig procent tot dertien miljoen euro. Wethouder Jeroen Kreijkamp (Onderwijs, D66) vindt dat er dubbele signalen komen vanuit het ministerie. „De inspectie van het Onderwijs alarmeerde onlangs nog over kansenongelijkheid en segregatie, tegelijkertijd worden we met vijf miljoen euro gekort op de onderwijsachterstanden. Ik kan dat niet met elkaar rijmen.” Ook Amsterdam gaat er 5,4 miljoen op achteruit.

De Kamer debatteert 16 mei over de nieuwe verdeling.