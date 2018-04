Levenslang geëist voor aanslag Stockholm

De Zweedse justitie heeft donderdag levenslang geëist tegen de Oezbeekse man die vorig jaar april een aanslag pleegde in Stockholm, meldt persbureau Reuters. De man reed met zijn vrachtwagen in op een menigte, waardoor vijf mensen om het leven kwamen en veertien mensen gewond raakten.

Openbaar aanklager Hans Ihram zei in een toelichting dat Rakhmat Akilov een “veiligheidsrisico vormt voor de samenleving zolang hij dezelfde ideologie blijft aanhangen”. De man werd een paar uur na de terreurdaad opgepakt in een buitenwijk van de Zweedse hoofdstad. Onder de vijf slachtoffers was een 11-jarig meisje.

Akilov probeerde zichzelf op te blazen

De 40-jarige Akilov is de enige verdachte van de aanslag op 7 april 2017. Hij bekende schuld tijdens het proces. Volgens Akilov wilde hij Zweden straffen omdat ze deel uitmaken van de coalitie tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Syrië en Irak.

De Oezbeek had voor de aanslag contact met een IS-strijder uit Tadzjikistan. Hij probeerde zichzelf na de terreurdaad tevergeefs op te blazen. Weliswaar ontstond in de vrachtwagen een kleine explosie, maar de zelfgemaakte bom met talloze metalen voorwerpen ging niet af. Akilov werd op het moment van de aanslag al gezocht door de Zweedse politie, omdat hij een uitzettingsbevel naast zich had neergelegd.

De uitspraak van de rechtbank wordt voor deze zomer verwacht.