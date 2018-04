Koningshuisverzamelaars

"Het is een stukje cultuur dat bewaard moet worden, vind ik", zegt Swanita van den Doel (50) uit Den Haag over haar verzameling van het koningshuis. In Nederland zijn er enkele duizenden ‘koningshuisverzamelaars’ die van alles over het koningshuis verzamelen. Collecties bevatten de meest uiteenlopende voorwerpen, van borden en penningen tot speelgoed en ansichtkaarten. Sommige verzamelaars zijn zo fanatiek dat ze hun eigen koningshuisproducten ontwerpen. NRC bezocht vier verzamelaars.