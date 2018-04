‘Integriteitsproblemen op lagere tennisniveaus’

De integriteitsproblemen op lagere niveaus van het professionele tennis zijn “zeer significant”. Dat concludeert een onafhankelijke studie naar de integriteit van de tennissport die woensdag verscheen.

De Tennis Integrity Unit deed twee jaar onderzoek naar de misstanden in het tennis. De internationale tennisbonden stelden de onderzoekscommissie zelf in, na publicaties over grootschalige corruptie in de sport begin 2016. Het onderzoek keek ook naar de tennisbonden zelf: daar was geen sprake van corruptie of een doofpotcultuur. De internationale tennisorganisaties reageerden instemmend op het rapport. Ze zeggen snel en doortastend op te treden om spelers minder kwetsbaar te maken voor integriteitsschendingen.

‘Tsunami’

Eén toezichthouder spreekt van een “tsunami” van integriteitsschendingen en problemen met gokken in lagere klassen van het professionele tennis. Een andere toezichthouder zegt in het rapport:

“Honderden wedstrijden op het futures-niveau – zowel enkel- als dubbelspel - worden niet eerlijk gespeeld: de aantallen dalen als het niveau hoger wordt.”

De futures zijn het laagste niveau in het internationale professionele tennis. Het rapport is gebaseerd op interviews en enquêtes onder spelers. 16 procent van de 3.200 ondervraagde spelers gaf aan ervaring te hebben met spelers die wedden op wedstrijden. 14,5 procent had ervaring met matchfixing. 35 procent had dit meerdere keren meegemaakt.

De problemen ontstaan doordat professionele spelers op de lagere niveaus te weinig verdienen om uit de kosten te komen. Volgens het rapport verdienen niet meer dan 350 tennissers genoeg om matchfixing te weerstaan. Maar de meeste professionele tennisspelers verdienen te weinig, wat hen in een positie brengt om het wedstrijdverloop te beïnvloeden voor financiële winst. Tegelijkertijd is op die niveaus – waar zo’n 15.000 tennissers spelen – minder toezicht op de wedstrijden.

Stop met delen van data

Het probleem is volgens het rapport gegroeid sinds standen live via het internet gedeeld worden. Daar verdient de sport veel geld mee, maar dat maakte ook het wedden op onderdelen van wedstrijden in de lagere regionen van het tennis mogelijk. Het rapport adviseert dan ook om de verkoop van live-data in deze klasses te beëindigen. Ook stelt het rapport voor om sponsoring van toernooien door gokbedrijven te staken.

Het stoppen met het delen van de data is een van twaalf maatregelen die het rapport voorstelt. Het rapport beveelt verder aan de onderzoekscommissie te versterken, de integriteitregels uit te breiden en beter na te leven en beter internationaal samen te werken. De internationale tennisorganisaties zijn de ATP, de WTA, de ITF, en het Grand Slam Board. Zij besloten tot het onderzoek na onthullingen van BuzzFeed en BBC in 2016 over grootschalige corruptie in de professionele tennissport.