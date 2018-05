Hoppa, voor 650 euro verbruikt je douche de helft minder gas

We gaan volgende week de badkamer verbouwen. Twee aannemers kwamen langs om offertes te maken. Ze vroegen naar het soort tegeltjes, inloopdouche of bak, drain of put, en of ze meteen de wc-pot zouden vervangen.

Zo’n verbouwing is hét moment om groene aanpassingen te doen. Maar geen van beide bouwers begon over energiebesparing. Zelf ben ik het, ik geef het toe, ook vergeten. Dit stukje is mijn aflaat.

Badkamers zijn energieslurpers, door het warme water dat er doorheen gaat. 15 procent van alle CO2-uitstoot in huis is voor het verwarmen van water. Van dat warme water komt gemiddeld 80 procent uit de douchekop. Er bestaat een apparaat dat die warmte deels terugwint, toepasselijk genaamd de ‘douche-warmteterugwinning’ (wtw). Milieu Centraal heeft alle specificaties en een rekenvoorbeeld online staan. Je legt hem aan bij een verbouwing.

De mooiste douche-wtw is de douchepijp-wtw. Die is het goedkoopst in aanleg en ook nog het zuinigst. Een douchepijp-wtw leidt het warme water uit het putje langs de aanvoer van het koude water, via een dubbelwandige verticale pijp. Het afvalwater helpt zo bij het opwarmen van het douchewater. Hij kost 650 euro inclusief aanleg, en bespaart 100 kuub gas. Dat is bijna 50 procent van al het aardgas dat gebruikt wordt voor de douche. Hoppa. Een gemiddeld gezin (met 2,2 personen die 9 minuten voor een douchebeurt uittrekken) verdient een douchepijp-wtw volgens Milieu Centraal in ruim negen jaar terug, bij de huidige gasprijs.

Andere oplossingen

Hoewel ik die kans heb laten passeren, zijn er nog steeds manieren om mijn douche-energieverbruik te beperken. Met een geschikt dak op het zuiden kan je een zonneboiler plaatsen. Dat bespaart 50 procent energie. Het is wel een ingreep. Je legt collectoren met buizen op het dak en zet een groot vat op zolder.

Een waterbesparende douchekop haal je zo bij de bouwmarkt en scheelt ongeveer een kwart in het energieverbruik. Zuinig is maximaal 7 liter lekker warm water per minuut. Ik had geen idee of ik al een zuinige douchekop heb. De test: laat de douche op temperatuur komen, zet er een emmer onder, en tel een minuut af. Mijn douchekop gaf precies 7 liter, dus daar valt niet meer te halen.

Milieuorganisaties geven ook vaak de tip niet langer dan 5 minuten te douchen. Dagelijks zo’n timer gehoorzamen vergt mentale inspanning. Ik douche al een jaar gewoon half zo vaak. Toch een groen puntje gehaald.