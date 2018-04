Gestegen prijzen voor olie en gas stuwen winst van Shell

Shell heeft in het eerste kwartaal van 2018 een 42 procent hogere winst geboekt dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Geholpen door de gestegen prijzen van olie en gas klom de winst naar 5,3 miljard dollar. Dat maakte de Brits-Nederlandse oliemaatschappij donderdagochtend bekend.

Ook vergeleken met het vorige kwartaal staat Shell in de plus. Toen bedroeg de winst 4,3 miljard dollar.

De olieprijs staat momenteel op 74 dollar per vat. Dat is de hoogste prijs sinds 2014, het laatste jaar dat de olie een prijs van boven de 100 euro per vat bereikte. Analisten hadden vanwege de hoge olieprijzen al gerekend op goede resultaten voor de grote olie- en gasbedrijven. Gisteren zette ook het Noorse Statoil goede kwartaalcijfers in de boeken.

De productie van Shell steeg licht, met 2 procent. Shell zette een productiestijging van 31 procent in de boeken in de divisie Integrated Gas, waartoe de lng- en de gtl-productie behoren. ‘Gas to liquids’ is vloeibare motorbrandstof uit aardgas.

De productie uit olie- en gaswinning (de upstream-divisie) daalde juist, met 5 procent. Volgens Shell kwam dat vooral door het afstoten van velden in de Britse Noordzee en in Gabon, en van teerzanden in Canada. Shell begon recentelijk aan de ontwikkeling van nieuwe velden in diep water in de Golf van Mexico en voor de Braziliaanse kust. Shell meldde ook dat het 0,5 tot 0,65 miljard vaten afschrijft op zijn bewezen reserves vanwege het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen in 2030 te staken. De totale reserves van Shell bedragen 12,2 miljard vaten.

„We hebben een sterk financieel kader”, aldus bestuursvoorzitter Ben van Beurden in een verklaring, waarin hij ook zei dat Shell „goede voortgang” boekt met het desinvesteringsprogramma van 30 miljard dollar. Daarvan is 26 miljard dollar al gedesinvesteerd.

Het dividend bleef gelijk, op 1,88 dollar per aandeel op jaarbasis. (NRC)