Familie Avicii: hij kon niet meer doorgaan

De Zweedse dj en producent Tim Bergling “kon niet meer doorgaan en was op zoek naar vrede”, schrijft zijn familie woensdag in een verklaring. De 28-jarige Bergling, beter bekend onder zijn artiestennaam Avicii, werd vorige week dood aangetroffen in een hotel in Oman. Over de officiële doodsoorzaak is niets bekend gemaakt.

In de verklaring schrijft de familie dat Bergling “een fragiele, artistieke ziel” was die terecht kwam in een “businessmachine waar hij niet voor was gemaakt”. Volgens zijn familie was Bergling sinds hij in 2016 stopte met touren “op zoek naar balans in zijn leven” zodat hij muziek kon blijven maken. “De persoon die je bent en je muziek zullen je herinnering levend houden”, zo staat in de verklaring.

Wereldwijd herdacht

Het is de tweede keer dat de familie van Avicii een verklaring uitbrengt. Maandag bedankte de familie Bergling zijn fans en iedereen die het initiatief nam om de jonge dj te herdenken.

Vorig weekend kwamen duizenden fans samen in Stockholm om Bergling te herdenken. Ook namen verschillende nachtclubs in de Zweedse hoofdstad een minuut stilte in acht. Ook in Nederland werd veel aandacht besteed aan het overlijden van de dj. Onder meer de Utrechtse Dom speelde een eerbetoon. Ook hebben meerdere festivals aangekondigd de dj met een minuut applaus te herdenken tijdens Koningsdag.

Avicii werd wereldberoemd met hits als Hey Brother, Wake Me Up en Levels. Hij won twee MTV Music Awards, een Billboard Music Award en werd tweemaal genomineerd voor een Grammy. Vorig jaar kwam een documentaire uit over het leven van de 28-jarige dj, waarin te zien is dat hij met psychische en lichamelijke problemen kampte.

Hey Brother is één van de grootste hits van Avicii.



Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113Online.nl