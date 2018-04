Esko maakt zijn beats het liefst hard en duister

Om de nek van de 24-jarige Stacey ‘Esko’ Walroud uit Almere bungelt aan een ketting een dik sprankelend logo. ‘Beats by Esko’, staat erop. Het is een verwijzing naar de slogan die Esko – een van de meest succesvolle Nederlandse hiphop-producers van de afgelopen jaren – in de vorm van een licht galmende vocale sample steevast aan het begin van al zijn producties stempelt: ‘B…B…Beats by Esko’.

Esko is een producer die van de diepe sub-basgeluiden van oer-drumcomputer Roland TR-808 houdt; van stemmige, glasheldere piano- en synthesizerakkoorden, van snelle, dunne snaredrums en stevig echoënde kickdrums. Hij creëerde er de afgelopen jaren een perfecte muzikale ondergrond mee voor sfeervolle en onderkoelde Nederlandse rappers die in hun teksten midden in het straatleven staan, zoals muzikale bondgenoten Sevn Alias en Josylvio, met wie hij gouden en platina platen opnam.

„Vroeger maakte ik echt alleen maar donkere trapmuziek”, zegt Esko, tijdens een gesprek in een restaurant in Amsterdam over zijn deze week verschenen debuutalbum Beats by Esko. „Ik voel die harde, duistere sfeer heel erg. Ik hou veel van die 808-bas, van die ruige vibes en sounds. Ik krijg er kippenvel van. Voor mij is het emotionele muziek.” Het was jarenlang ook de enige muziek waar hij naar luisterde, vertelt Esko. Het lag dichtbij hem, zegt hij. Hij kent het straatleven van dichtbij; Beats by Esko verschijnt op zijn label Van Klasse, dat hij heeft opgericht samen met Bart van Houten die hem als jongerenwerker vroeger via muziek wilde helpen om uit de problemen te blijven.

„Ik wil niet claimen dat ik van de straat ben maar het is wel altijd mijn omgeving geweest”, zegt Esko. „Natuurlijk heb ik drugs gedeald en stond ik op de hoek van de straat – ik deed kruimeldingen. Maar ik had vrienden die me zaken lieten zien die een normaal mens niet hoort te weten, die met een wapen op zak bij mijn moeder langskwamen, en met ammoniak bezig waren om cocaïne uit te koken. In Amerikaanse trapnummers hoorde ik in detail terug wat ik met eigen ogen om me heen zag.”

De afgelopen jaren groeide Esko uit tot hofleverancier van Nederlandse rappers die over dat leven rappen. Hij hielp de carrières lanceren van Sevn Alias en Josylvio, scoorde een hit met Kempi, en neemt op dit moment een album op met Hef. Hij maakt zijn beats snel, vertelt hij. Met Sevn Alias maakte Esko drie nummers op één avond „in de fase waarin Sevn echt hongerig was”, en alle drie werden hits. Ook nummer-1-hit ‘Ride or Die’ van Josylvio stond er zo op, zegt Esko. „Ik wil niet te perfectionistisch zijn; als ik een kwartier naar de juiste klanken aan het zoeken ben, vind ik het al lang. Wanneer het goed is, wil ik snel door naar het volgende. Anders ben je nooit tevreden.”

Vroeger wilde Esko zelf „een bekende rapper worden, ik wilde echt die lifestyle leven, man”. Dat ziet hij nu niet meer gebeuren; zijn debuutalbum is een producersalbum: zijn beats, zijn visie, en met gast-raps van talloze grote namen uit de rapscene. Esko rapt nog wel eens op tracks van anderen, „want het blijft kriebelen”. Zijn focus op produceren noemt hij „een business-keuze”. Zijn rapachtergrond helpt hem als producer, zegt hij. „Ik kan artiesten goed coachen. Ik heb bijvoorbeeld Josylvio in het begin veel geholpen met zijn zanglijnen, en daag artiesten op mijn label altijd uit op hun muzikaliteit. Ik stimuleer ze om niet heel de tijd op één manier door te gaan maar bijvoorbeeld elke vier zinnen hun rapstijl te veranderen. Ik weet zelf als rapper wat tof is en goed werkt.”

Die hard pompende, duistere trapbeats waar Esko zich in bekwaamd heeft, zijn nog steeds dominant op zijn debuut. Maar zijn smaak, als luisteraar en producer, is breder geworden, zegt hij. Op Beats by Esko staat bijvoorbeeld ook het aanstekelijke ‘Hey Meisje’ met Hansie en Josylvio, een Caribisch getinte, potentiële zomerhit. Esko: „Dat is blijer en toegankelijker dan alles wat ik tot nu toe deed. Door samenwerkingen met Jonna Fraser, die een veel vrolijker en breder geluid heeft dan ik, ben ik mezelf gaan uitdagen om ook dat soort muziek te gaan maken. Het paste vroeger niet bij me maar ik ben volwassener geworden en ben ook meer muziek gaan waarderen. Ik heb de stijl van veel rappers mee helpen ontwikkelen, maar zij beïnvloeden mijn sound net zo goed.”

Beats by Esko is nu uit. Esko is live te zien op Woo-Hah, Indian Summer en Dutch Valley.