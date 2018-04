De aandeelhouders van AkzoNobel blaffen even niet meer

Carola van Lamoen van vermogensbeheerder Robeco wilde het gezegd hebben: „De raad van commissarissen had beter moeten handelen het afgelopen jaar.” Daarom stemde ze donderdag op de aandeelhoudersvergadering van AkzoNobel tegen de verlening van decharge aan de commissarissen.

De motie van afkeuring, die te weinig steun vond om effect te hebben, was een kleine smet op een middag die voor de top van het verfconcern verder soepeltjes verliep. Na een jaar vol drama en conflict met aandeelhouders hebben die hun teleurstelling over het afketsen van een overname door branchegenoot PPG voorlopig geparkeerd. Activistisch aandeelhouder Elliott had een vertegenwoordiger naar Amsterdam gestuurd, maar die hield zich stil.

AkzoNobel kan tevreden zijn. President-commissaris Antony Burgmans voorop. Vorig jaar wilde een deel van de aandeelhouders, aangevoerd door Elliott, hem nog wegsturen omdat hij een deal met PPG in de weg zou staan. Nu kreeg Burgmans (71) applaus. Het was zijn laatste optreden als president-commissaris van AkzoNobel. Na vier jaar zit zijn termijn erop.

De gedweeë houding van beleggers laat zich op verschillende manieren verklaren. Enerzijds zijn ze blij dat AkzoNobel zijn chemietak heeft verkocht, een strategische keuze die ze al jarenlang bepleitten en die bovendien een royaal dividend garandeert.

Eind maart maakte Akzo bekend dat Carlyle en het Singaporese GIC netto 7,5 miljard euro betalen voor de chemie-activiteiten. De opbrengst gaat naar de aandeelhouders. Daar komt bij dat Akzo vorig jaar ambitieuze doelstellingen heeft geformuleerd om beleggers tegemoet te komen. De doelstellingen zijn nog ver weg – de resultaten over het eerste kwartaal vielen ronduit tegen – maar de vorig jaar aangetreden topman Thierry Vanlancker krijgt voorlopig het voordeel van de twijfel. En dan is er nog de mogelijkheid dat Akzo alsnóg wordt overgenomen. Genoeg voor aandeelhouders om zich op te verheugen dus.

Het ging donderdag ook nog even over de vorige topman, Ton Büchner, die medio 2017 om gezondheidsredenen vertrok. Zijn vertrekpremie leidde tot speculatie dat Büchner was ontslagen. Niets van waar, zei Burgmans. Büchner had een clausule in zijn contract die hem recht gaf op een vergoeding mocht hij om gezondheidsredenen opstappen.