Cosby schuldig aan drogeren en aanranding

Bill Cosby is donderdag schuldig bevonden aan het drogeren en seksueel misbruiken van Andrea Constand in 2004, een toenmalige vriendin. Anders dan bij de eerste rechtszaak die vorig jaar voorkwam, wist de jury het nu wel unaniem eens te worden, meldt persbureau Reuters.

Cosby is door zo’n vijftig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Vermoedelijk zijn alle zaken inmiddels verjaard, op die van Constand na. Hij zou de vrouw drie keer gedrogeerd en misbruikt hebben. Welke straf Cosby krijgt, is aan de rechter maar hij kan voor ieder van de drie de zaken tien jaar cel krijgen.

Tot het vonnis gewezen is, blijft Cosby op borgtocht van een miljoen dollar vrij. De openbaar aanklager had de rechter gevraagd de tachtig jaar oude gevallen acteur vanwege vluchtgevaar vast te zetten, mede omdat hij een vliegtuig heeft. “Hij heeft geen vliegtuig, klootzak”, reageerde Cosby volgens Reuters.

De advocaat van Cosby heeft gezegd beroep aan te tekenen tegen het oordeel. “Dit gevecht is nog niet voorbij.”

Meer vrouwen

Bill Cosby werd vooral bekend als de vader van het gezin Huxtable in de in de jaren tachtig populaire sitcom The Cosby Show. De beschuldigingen van misbruik aan zijn adres waren voor meer vrouwen aanleiding om naar buiten te treden met seksueel wangedrag door bekende of anderszins machtige mannen. Zijn gedrag vormde zo mede aanleiding voor veelbesproken hashtags als #MeToo.

De veroordeling van Cosby werd volgens Reuters buiten gevolgd door twee andere vrouwen die hem beschuldigen van misbruik. Ze werden geraakt door het juryoordeel, omhelsden elkaar, huilden en applaudisseerden. Ook binnen vloeiden tranen bij een van zijn vermoedelijke slachtoffers. Constand leek volgens Reuters onbewogen terwijl een trieste Cosby zijn vonnis met gebogen hoofd aanhoorde.