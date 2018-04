Onderzoek naar Bende van Nijvel loopt opnieuw vast

Een half jaar lang was er hoop: de daders zouden eindelijk ontmaskerd worden. Maar het meest recente spoor in het onderzoek naar de Bende van Nijvel lijkt dood te lopen. Chris B. is volgens de Belgische politie, die al dertig jaar de leden van de bende probeert te traceren, toch niet de gevreesde ‘Reus’.

In de jaren 80 ging België gebukt onder een reeks gewelddadige overvallen van de bende, waarbij in totaal 28 doden en meer dan veertig gewonden vielen. De vele verdachten die in de loop der jaren voorbijkwamen, konden nooit met zekerheid aan de zaak verbonden worden. Afgelopen oktober kwam de meest concrete aanwijzing tot nu toe: ene Chris B. zou kort voor zijn dood hebben bekend dat hij betrokken was bij de bende.

B. leek sprekend op de compositietekeningen van een bendelid dat figureert in alle getuigenissen van overlevenden en de bijnaam Reus kreeg. Bovendien was hij in de jaren 80 lid van de Groep Diane, een elite-eenheid binnen de rijkswacht, een voormalige Belgische politiedienst. Het was al jaren een hardnekkig gerucht dat de rijkswacht bij de overvallen betrokken zou zijn.

Weinig waarschijnlijk

Maar volgens het onderzoeksteam naar de Bende van Nijvel, dat de aanwijzingen een half jaar geleden „zeer geloofwaardig” noemde, is het „weinig waarschijnlijk dat er ooit voldoende bewijzen komen dat Chris B. de Reus van de Bende van Nijvel was”, zo meldt Het Laatste Nieuws donderdagochtend. Het onderzoeksteam is er 99 procent zeker van dat hij het niet was.

Dat is een nieuwe klap voor de Belgische justitie, bij wie de zaak al zo gevoelig lag. De onregelmatigheden in het onderzoek en het totale gebrek aan hard bewijs leidden tot vele (complot)theorieën – van gechanteerde politici die het onderzoek zouden beïnvloeden tot aan de betrokkenheid van de CIA of van extreem-rechtse groeperingen. Twee parlementaire commissies bogen zich al over het gebrek aan resultaten.