Actiegroep We Are Here mag tot 1 juni in kraakpanden blijven

De ongedocumenteerde vluchtelingen van actiegroep We Are Here, die eerder deze maand tientallen woningen in Amsterdam-Oost hebben gekraakt, mogen tot 1 juni blijven zitten. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam donderdagmiddag besloten.

Rond Pasen besloot een deel van de actiegroep zo’n twintig leegstaande huizen te kraken in de wijk Watergraafsmeer in Amsterdam. Woningcorporatie Ymere, eigenaar van de panden, vroeg justitie om direct te ontruimen. Dat weigerde het Openbaar Ministerie (OM) omdat er volgens de politie geen sprake was van ernstige verstoring van de openbare orde. Wel moest de groep, die al jaren door de stad trekt en panden kraakt, binnen acht weken vertrekken. We Are Here spande een kort geding aan.

Huizen worden na de zomer gesloopt

De panden aan de Rudolf Dieselstraat en Stephensonstraat worden na de zomer gesloopt en vervangen door nieuwe flats. Veel bewoners hebben de afgelopen maanden de wijk verlaten. In de tussentijd is leegstandbeheerder Camelot verantwoordelijk om de tijdelijke huurders, vaak studenten, in de woningen te plaatsen. Volgens We Are Here stonden de huizen al langer leeg, de beheerder zegt zelf dat tijd nodig was om de slecht onderhouden huizen op te knappen voordat nieuwe huurders erin zouden komen.

Ymere: groep veroorzaakte overlast

De gemoederen over de kraakactie liepen hoog op. Volgens Ymere veroorzaakte de groep overlast, en werden zelfs medewerkers van Camelot bedreigd. Zelf ontkennen de ongedocumenteerde vluchtelingen de aantijgingen. Ymere zette beveiligers in om de wijk te bewaken. De extreem-rechtse club ‘Identitair Verzet’ werd door een van de tijdelijke bewoners uitgenodigd om te protesteren tegen de kraakactie. Na ongeregeldheden hebben ze de wijk verlaten.

Burgemeester Jozias van Aartsen liet zich kritisch uit over de werkwijze van Ymere. De woningcorporatie had de huizen lang leeg laten staan en deed pas vijf dagen na de kraakactie aangifte. Volgens Ymere was het niet mogelijk eerder bij het politiebureau langs te gaan. Ook riep Van Aartsen het kabinet op om tot een oplossing te komen voor de status van de leden van We Are Here. GroenLinks, de grootste partij in Amsterdam, is voorstander van een 24-uursopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen. Dit onderwerp vormt een belangrijk discussiepunt tijdens de lopende onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord.