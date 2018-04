Acht maanden voorwaardelijk voor mishandeling ober Praag

De rechtbank in Praag heeft drie Nederlanders veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke celstraf. Zij moeten binnen vijf dagen Tsjechië verlaten en mogen de komende vijf jaar niet in het land komen, meldt de Tsjechische mediasite TN. De mannen gaan niet in beroep.

De Nederlanders maakten deel uit van een groep van zeven mannen van 24 tot 32 jaar die vorige week zaterdag op een terras in Praag een ober ernstig mishandelden. Zij werden maandag opgepakt. Twee van hen werden dinsdag vrijgelaten omdat zij de ruzie probeerden te sussen. De twee hoofdverdachten zitten nog vast en kunnen tot tien jaar cel krijgen.

Minister Blok: ik voel schaamte bij de beelden

Een deel van de groep begon op de ober in te slaan nadat hij hen er op wees dat ze geen zelf meegebrachte alcohol mochten nuttigen op een terras. Toen de ober op de grond lag werd hij nog verschillende keren geslagen en in zijn gezicht getrapt. Videobeelden van de mishandeling zorgden voor geschokte reacties in Tsjechië. Ook minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken reageerde op de mishandeling: hij voelde “schaamte” bij het zien van de beelden, zei hij donderdag tegen ANP.

De ober moet naar verwachting nog enkele weken behandeld worden in het ziekenhuis. Hij liep een gebroken kaak en een hersenschudding op en moest aan zijn oog worden geopereerd.