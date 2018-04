Dit zijn de 2.912 mensen die vandaag een lintje krijgen

Darter Michael van Gerwen, tv-presentratice Caroline Tensen, radio-dj Edwin Evers en rapper en programmamaker Angelo Diop, oftewel Rotjoch, krijgen net als 2.908 anderen vandaag een koninklijke onderscheiding.

De traditionele lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de dag voor Koningsdag. De te onderscheiden mensen worden daarover pas kort van te voren ingelicht.

Tv-persoonlijkheid Caroline Tensen: ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Achttien mensen zijn vanaf vandaag ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Verreweg de meeste gedecoreerden krijgen een lintje in de minder exclusieve Orde van Oranje-Nassau, met name vanwege hun inzet in het vrijwilligerswerk. Ruim eenderde van de lintjes gaat naar een vrouw.

De oudste persoon is de 105-jarige heer Du Pon, die onderscheiden wordt voor zijn vrijwilligerswerk bij de supermarkt en kerk en voor zijnschuldhulpverlening bij senioren.

De jongst gedecoreerde persoon dit jaar is darter Michael van Gerwen, die als jongste speler ooit een wereldkampioenschap won en momenteel de wereldranglijst aanvoert. Tv-presentatrice Caroline Tensen en radio-dj Edwin Evers krijgen een lintje voor hun goededoelenwerk. Rapper en programmamaker Rotjoch wordt gezien „als boegbeeld voor veel jongeren en het zichtbaar maken van een generatie artiesten voor de muziekindustrie”, schrijft het Kapittel voor de Civiele Orden, dat alle gedecoreerden beoordeelt.

Radio-dj Edwin Evers: ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Foto Sander Koning

Er zijn drie verschillende orders. De meest exclusieve is de Orde van de Nederlandse Leeuw, voor mensen „met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving”. Hieronder vallen voornamelijk hoogleraren, zoals dit jaar Spinozaprijswinnaar Wilhelm Huck, hoogleraar fysische organische chemie aan de Radboud Universiteit. De Orde van Oranje-Nassau is voor mensen die zich voor de samenleving „bijzonder verdienstelijk” hebben gemaakt.

Behalve vrijwilligers krijgen ook oud-Tweede Kamerleden Laetitia Griffith (VVD) en Tanja Jadnanansing (PvdA) dit jaar een onderscheiding in deze orde. Om in aanmerkingen te komen voor een lintje moet iemand gekandideerd worden vanwege bijzondere verdiensten voor de samenleving. 11 procent van de aanvragen werd dit jaar afgewezen.

Darter Michael van Gerwen: ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Dopinggebruik

Andere opvallende namen dit jaar zijn voormalig wielrenner Michael Zijlaard, die in verband wordt gebracht met mogelijk dopinggebruik van zijn echtgenote Leontien van Moorsel, Olympisch kampioen wielrennen. Ook Nasser Kalantar-Nayestanaki, hoogleraar experimentele kernfysica aan de Rijksuniversiteit Groningen, krijgt een onderscheiding. In 2008 werd hem en andere Nederlandse Iraniërs de toegang tot de kernreactoren in Petten en Borssele ontzegd. Een sanctieregeling tegen Iran moest voorkomen dat Iran nucleaire kennis uit Nederland kon verkrijgen.

