Wiebes’ eigen memo bleek cruciaal in dividendbesluit

Rutte moet al zijn retorische trucs uit de kast trekken om de dividendmemo’s te verklaren. Het kabinet ruziet achter de schermen over het klimaat. En Linda Voortman verlaat Den Haag.

#MEMOGATE I: Ontkende Eric Wiebes tegen journalisten dat hij een ambtelijke memo had gezien, omdat het ging om een memo die hij zelf geschreven had? Niet als staatssecretaris van Financiën maar als VVD’er, na een persoonlijk gesprek met Unilever-topman Paul Polman. Een “partijdocument” van de VVD, zoals Rutte het in een begeleidend briefje aan de Kamer noemt, blijkt cruciaal geweest voor het afschaffen van de dividendbelasting à 1,4 miljard euro. En ja, ook de premier zag dat document tijdens de formatie en besprak het met zijn medeonderhandelaars, die net als Rutte zeiden geen weet van een memo te hebben. Ambtenaren waren beduidend minder enthousiast dan Wiebes over het schrappen van de taks, blijkt uit stukken van Financiën. “De conclusie dat de afschaffing van de dividendbelasting gunstig is voor het investeringsklimaat kan dan ook niet getrokken worden.” Dat staat haaks op de argumentatie van Rutte tijdens eerdere debatten.

#MEMOGATE II: De oppositie heeft de messen geslepen. Lodewijk Asscher dreigt met zijn eerste motie van wantrouwen, Jesse Klaver waarschuwde Rutte dat hij “een zwaar debat tegemoetgaat”, Geert Wilders valt hem aan op zijn “geloofwaardigheid”. De vraag is waar de oppositie zich op concentreert. Gaat het debat (het begint om 15.00) vooral over de informatievoorziening aan de Kamer en het wegen van Ruttes en Wiebes woorden over het al dan niet bestaan van documenten? Of komt de inhoudelijke discussie over de zin en onzin van het afschaffen van de taks centraal te staan? Met andere woorden, is het doel vooral de premier te beschadigen of schande te spreken over de dure en ongefundeerde maatregel? Minstens zo interessant: in hoeverre schieten Buma, Pechtold en Segers hun coalitiepartner te hulp in het debat?

#MEMOGATE III: Rutte heeft de afgelopen acht jaar een heel arsenaal aan retorische trucs opgebouwd om zich uit netelige situaties te redden. Speelt hij vandaag de ‘opgewekte Rutte’, de ‘vergeetachtige Rutte’, ‘Rutte de staatsman’ of degene die we zelden zien, de ‘verliezende Rutte’?

#MOSKEEGATE: Stef Blok ontkent niet dat er op zijn ministerie van Buitenlandse Zaken lijsten bestaan met moskeeën die financiering uit de Golfstaten aanvroegen, zoals NRC maandag meldde. Maar hij is ertegen om die openbaar te maken. Als de Kamer dat wel wil, en D66 en ChristenUnie lijken daar net als oppositiepartijen toe geneigd, “voorspel ik dat de lijst heel kort wordt”, zei Blok, omdat Saoedi-Arabië en Koeweit de informatie dan niet meer met Nederland zullen delen. Binnenkort debatteert de Kamer erover.

TRANSFER: Het gerucht gaat dat ze binnen GroenLinks vooral Rik Grashoff of Liesbeth van Tongeren graag zouden parkeren op een mooie wethouderspost. Maar het is een ander lid van de oude fractie, Linda Voortman, dat de Kamer verlaat om te gaan besturen in Utrecht. Paul Smeulders, de beste vriend van Klaver die als nummer 13 op de kandidatenlijst gepasseerd werd door vrouwen met voorkeurstemmen, tweette binnen twee minuten na het bekend worden van het nieuws dat zijn “jongensdroom” nu uitkomt. Ook het vertrokken Kamerlid Nine Kooiman (SP) heeft een nieuwe baan - onbekend is voor hoeveel uur per week.

WAT WIJ LEZEN: Een reportage bij de buurtrechter, waar Sander Dekker vanaf september mee wil experimenteren, in België. De “vrederechter” of “nabijheidsrechter” is naast jurist vooral therapeut en sociaal werker.

WAT WIJ VOLGEN I: Het kabinet traineert onderhandelingen over nieuw klimaatbeleid door berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving op te houden. Met name de landbouw zou door die cijfers flink getroffen worden, zeggen betrokkenen tegen NRC. Nog voor de zomer moet duidelijk worden hoe Nederland de uitstoot van CO2 in 2030 gaat halveren.

WAT WIJ VOLGEN II: Op nrc.nl loopt vanmiddag een liveblog over het debat over de dividendbelasting. Daarnaast praat de Kamer vandaag over de mislukte digitalisering van de rechtspraak. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft intussen negentien pagina’s aan vragen van de senaat gekregen over het afschaffen van het referendum. De klok tikt.

QUOTE VAN DE DAG:

“Daarmee heb ik onbedoeld de suggestie gewekt dat er geen memo’s over de dividendbelasting ten behoeve van de formatie zouden zijn.”

Mark ‘ik betreur het beeld’ Rutte verklaart in zijn brief naar de Kamer dat hij met de opmerking dat hij zich geen memo’s kon herinneren niet bedoelde dat ze niet bestonden.