We hoeven niet bang te zijn voor amerikanisering op Netflix

Acht van de tien mensen die op Netflix keken naar de Duitse serie Dark zagen niet de originele maar een ondertitelde of nagesynchroniseerde versie, zo meldde vicepresident Todd Yellin onlangs op een bijeenkomst van de streamingdienst. Met andere woorden: het beleid van Netflix om zogeheten Netflix Originals in andere talen dan het Engels te laten produceren, werpt niet alleen vruchten af in de direct betrokken markten. Veel kijkers lijken bereid iets anders te proberen dan een Amerikaans, Brits, Canadees of Australisch product danwel een serie uit het eigen taalgebied.

Dat is goed nieuws voor wie vreest dat globalisering in de praktijk vooral amerikanisering zou betekenen. In het geval van de uitstekende Duitse thrillerserie doet de locatie er niet heel veel toe: een dorp in de buurt van een bos en een kerncentrale zou je in heel veel landen kunnen aantreffen. Veel andere niet-Engelstalige series zijn daarentegen wel degelijk diep verankerd in eigen taal en cultuur en spelen zelfs een rol in het publieke debat of de verwerking van periodes uit de nationale geschiedenis.

Het hoogst loopt de discussie op in Brazilië, waar de linkse oppositie zelfs opriep tot een boycot van Netflix. Ex-president Dilma Rousseff noemde de serie O mecanismo „leugenachtig” en „lafhartig” omdat de serie, gecreëerd door José Padilha (Narcos, Gouden Beer voor Tropa de elite) stelt dat linkse en rechtse politici even corrupt zijn. Zijn serie laat omstandig zien hoe die corruptie, die hij met een kanker vergelijkt, in de praktijk werkt. Ik bekeek alleen de eerste aflevering, die net als de meeste hier genoemde voorbeelden, van heel hoge kwaliteit is.

De trailer van O mecanismo.



De banden tussen georganiseerde misdaad (maffia, Sinti) en politici in het Romeinse stadsbestuur vormen ook het onderwerp van Suburra, de eerste Italiaanstalige Netflix Original. Die term betekent overigens alleen dat Netflix het exclusieve vertoningsrecht heeft verworven, want de spin-off van de gelijknamige bioscoopfilm uit 2015 werd vervaardigd met geld van de publieke omroep RAI, en gedeeltelijk geregisseerd door acteur Michele Placido (La piovra).

Kunnen de vertalers het bijhouden?

Ook het Duitse Charité, geregisseerd door Sönke Wortmann, werd eerst uitgezonden door de publieke zender ARD. Met enorm succes, want dit is een prestigeproject volgens het boekje. Berlijn, 1888, het zogeheten driekeizersjaar. Bacterioloog Robert Koch zoekt fanatiek naar een middel om tuberculose te bestrijden. Maar in het Charité-ziekenhuis geloven veel medewerkers niet in het bestaan van kleine, onzichtbare organismen. Natte lappen hebben altijd volstaan bij de behandeling. We maken veel anatomische lessen mee, zien de verwatenheid van aristocratische studenten en het vanzelfsprekende seksisme. Had de wetenschap het leven van de liberale kroonprins Frederik kunnen redden? Dan was het misschien heel anders gelopen met het Duitse Rijk.

De trailer van Charité.



Zo’n sleutelmoment vinden we ook in de Spaanse geschiedenis. Madrid, 1928: koning Alfonso XIII voert het eerste telefoongesprek met de Amerikaanse president Calvin Coolidge. Onder de feitelijke dictatuur van Primo de Rivera explodeert de economie, vlak voor de beurskrach van een jaar later. In Las chicas del cable (twee seizoenen) volgen we de wederwaardigheden van een aantal telefonistes, die hun zelfstandigheid moeten bevechten op vaders of echtgenoten. Flappers dansen op elektronische popmuziek van nu en er is meer ongeloofwaardigs in deze relatief zwakke serie, maar het is wel een boeiende introductie op een bij ons niet erg bekende episode.

Nu maar hopen dat de ondertitelaars deze globalisering kunnen bijbenen, of liever: dat Netflix daar niet op gaat bezuinigen.