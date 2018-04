Voor het eerst meer doden op fiets dan in auto

Voor het eerst sinds het begin van de metingen zijn er meer verkeersdoden gevallen op de fiets dan in de auto. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag heeft bekendgemaakt over het jaar 2017.

In totaal vielen er vorig jaar 613 verkeersslachtoffers, 16 minder dan in 2016. Dat aantal daalt al jaren; in 1996 vielen er nog twee keer zoveel slachtoffers.

Van de slachtoffers in 2017 verongelukten er 206 mensen op de fiets, 201 met de auto en 58 te voet. Motorrijders verongelukten 51 keer, brom- of snorfietsers 41 keer en 25 mensen kwamen om op de scootmobiel.

Mannen verongelukken vaker

Hoewel het totaal aantal verkeersdoden is gedaald, is het aantal fietsslachtoffers juist met zeventien gestegen. Dat aantal was vorig jaar zelfs het hoogst in tien jaar. Die toename komt volledig door de stijging van het aantal mannelijke fietsdoden (van 125 naar 148), terwijl het aantal vrouwen dat omkwam op de fiets daalde van 64 naar 58. Tweederde van de fietsdoden is 65 jaar of ouder.

Het aantal automobilisten dat verongelukte, daalde juist met dertig vorig jaar. Vooral onder jongeren (25 jaar of jonger) en ouderen (65 jaar of ouder) daalde het aantal dodelijke slachtoffers.

E-bike

Van de fietsslachtoffers verongelukte ruim een kwart (57) op de e-bike, zeventien meer dan in 2016. Ook deze stijging was alleen bij de mannen te zien. Driekwart van de e-bikeslachtoffers is 65-plusser.

De verkoop van e-bikes vertoont de afgelopen jaren een stijgende lijn:

Vorig jaar bleek uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen dat mensen die een ongeluk krijgen met een e-bike twee zo ernstig gewond raken als gewone fietsers. De onderzoekers corrigeerden daarbij naar leeftijd.