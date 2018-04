De Johan Cruijff Arena – dat had veel sneller gekund

De suggestie lag voor de hand, al snel na de dood van Johan Cruijff op 24 maart 2016; verander de naam van de Amsterdam Arena, thuisbasis van Ajax, in die van de beste voetballer die Nederland heeft gekend. ‘Uiteenlopende formaliteiten’ moesten geregeld worden voor zo’n naamswijziging. Onder meer over aandelenverhoudingen tussen Ajax, de gemeente Amsterdam en private investeerders, en de renovatie van de Arena, voor het EK voetbal in 2020.

Twee jaar ging eroverheen voordat Ajax, de gemeente en het bestuur van de Arena het erover eens werden het stadion in Amsterdam-Zuidoost naar Cruijff te vernoemen. Zelf had Cruijff het waarschijnlijk logisch gevonden dat het zo lang duurde – conflictueuze situaties waren hem tijdens en na zijn rijke carrière als voetballer en trainer niet vreemd.

Drie weken geleden viel de beslissing en deze woensdag onthult oud-Ajacied Frank Rijkaard in de Arena het nieuwe logo. Dat gebeurt voorafgaand aan een jaarlijks 14 (!) kilometer lang hardloopevenement ter nagedachtenis aan Cruijff, van het Olympisch Stadion naar de Johan Cruijff Arena. Alsof het nog niet lang genoeg heeft geduurd, zal het stadion pas in augustus bij het begin van het nieuwe voetbalseizoen officieel worden omgedoopt.

Sommige stadionnamen zijn onaantastbaar, zoals de Kuip (Rotterdam) en het Abe Lenstra Stadion (Heerenveen), maar doorgaans verkopen clubs de naam van een stadion graag aan een sponsor. Nadeel van dat commerciële voordeel: meestal levert die naam geen positieve bijdrage aan het clubgevoel. Vraag het aan supporters van ADO (Cars Jeans Stadion) of eerstedivisieclub FC Dordrecht (Riwal Hoogwerkers Stadion), de club, toen nog DS’79, waarvoor Cruijff ooit drie oefenduels speelde.

Belangrijk obstakel de afgelopen twee jaar was dat de naam van de Arena niet meer voluit te gelde zou kunnen worden gemaakt als die Cruijffs naam zou krijgen.

In Barcelona, waar Cruijff een legende was geworden en waar hij al decennia woonde, kreeg de verering sneller vorm: een jaar na zijn dood maakte Barça bekend dat het nog te bouwen jeugdcomplex naar Cruijff vernoemd zou worden, dat zijn standbeeld voor stadion Camp Nou komt te staan, dat het museum van de club deels aan Cruijff wordt gewijd en dat bij het stadion een straat naar hem wordt vernoemd.

Met de onthulling van het logo komt een zichtbaar einde aan een vooral voor de familie van Cruijff ongemakkelijke periode. Het voelt als gerechtigheid: de naam van een ras-Amsterdammer die prijkt op de voetbaltempel van Amsterdam.

