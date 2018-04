VK wil uitleg Teheran over arrestatie Iraans-Britse wetenschapper

Het Verenigd Koninkrijk wil zo snel mogelijk informatie van Iran over de arrestatie van een Brits-Iraanse wetenschapper. Dat zegt een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen persbureau Reuters.

Het gaat om de arrestatie van Abbas Edalat, een professor informatica en wiskunde aan het Imperial College in Londen. Hij is volgens de in New York gevestigde Center for Human Rights in Iran (CHRI) op 15 april opgepakt door de Iraanse Revolutionaire Garde, het elitekorps binnen de Iraanse strijdkrachten.

Edalat weigert borgsom te betalen

Edalat, oprichter van een Amerikaanse lobbygroep tegen militaire interventie in Iran (CASMII), bezocht Iran om deel te nemen aan een academische workshop. Na de arrestatie van Edalat werd zijn huis in Teheran doorzocht en zijn bezittingen in beslag genomen.

De Brits-Iraanse wetenschapper weigerde woensdag om akkoord te gaan met het betalen van een borgsom, meldt een bron aan het CHRI. Edalat betoogde dat hij onschuldig is en dat hij onmiddelijk vrijgelaten moet worden.

Blunder Johnson bij zaak Zaghari-Ratcliffe

Iran houdt ook zeker twee andere Britse-Iraniërs gevangen. Het gaat om de 78-jarige Kamal Foroughi, die al sinds 2011 zit opgesloten, en de 38-jarige Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Zij werd in april 2016 gearresteerd. Rond de zaak van Zaghari-Ratcliffe maakte de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson een grote fout. Hij zei dat ze niets anders deed dan journalistiek doceren in Iran, waarna dit door Iran werd gebruikt als bewijs voor “propaganda tegen de staat”. Zaghari-Ratcliffe had gezegd dat ze alleen een familiebezoek bracht aan haar geboorteland.

Zaghari-Ratcliffe is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en zou pas vrijgelaten worden wanneer het Verenigd Koninkrijk een oude schuld van 450 miljoen pond zou aflossen aan Iran, meldt The Guardian. Iran en het VK ontkennen dat dit een rol speelt bij de onderhandelingen.